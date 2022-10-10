Политолог назвал удары по Киеву новой фазой спецоперации, а не местью за Крымский мост | 360°

Россию провоцировали на повышение ставок, и она начала новую фазу спецоперации
Политолог Ярошенко назвал удары по Украине новой фазой спецоперации ВС России
РИА «Новости»
Началась новая фаза специальной военной операции на Украине. Ударами по Киеву, Днепропетровску, Харькову, Львову и другим городам Россия ответила на подстрекательство и повышение ставок, заявил «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
Далее — прямая речь.
Реклама
Решительный ответ
Началась новая фаза специальной военной операции. Она вызвана сознательной эскалацией со стороны киевского режима и его кукловодов на Западе. Они несколько месяцев планомерно вынуждали, провоцировали Москву на повышение ставок, начало новой фазы СВО.
Реклама
Россия, несмотря на неоднозначное общественное мнение и в стране, и за рубежом, не велась на провокации — это очень важно — и сохраняла спокойствие, не совершала необдуманных действий. Вот и нынешняя новая фаза — <…> это решительный и сознательный ответ на повышение ставок.
Подстрекательство и провокации
Россия делала все для того, чтобы конфликт проходил в ограниченном русле, не приобретал полномасштабный характер. Но, к сожалению, у Запада была четкая установка на борьбу до последнего украинца.
Как только он увидел, что такой конфликт пробуксовывает, стал подстрекать и толкать киевский режим к самоуничтожению.
Все нападения, которые проводил киевский режим, — террористические атаки на Крымский мост, обстрел российских территорий — это, конечно, подстрекательство и провокации
Москва реагирует адекватно. Но, к сожалению, объем таких провокаций достиг критического уровня, поэтому специальная военная операция перешла в новую фазу.
Новый командующий войсками
Нужно ожидать также решительных действий от нового командующего объединенной группировкой войск в районе спецоперации. На эту должность утвердили генерала Сергея Суровикина. Военные и околовоенные круги характеризуют его как очень грамотного и решительного командира.
Все цели России будут достигнуты. Государство адекватно и с военной точки зрения целесообразно реагирует на вызовы и угрозы со стороны киевского режима и его западных кураторов.