Политолог назвал удары по Киеву новой фазой спецоперации, а не местью за Крымский мост | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Россию провоцировали на повышение ставок, и она начала новую фазу спецоперации Политолог Ярошенко назвал удары по Украине новой фазой спецоперации ВС России РИА «Новости»

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Началась новая фаза специальной военной операции на Украине. Ударами по Киеву, Днепропетровску, Харькову, Львову и другим городам Россия ответила на подстрекательство и повышение ставок, заявил «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Далее — прямая речь.

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Решительный ответ

Началась новая фаза специальной военной операции. Она вызвана сознательной эскалацией со стороны киевского режима и его кукловодов на Западе. Они несколько месяцев планомерно вынуждали, провоцировали Москву на повышение ставок, начало новой фазы СВО.

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Россия, несмотря на неоднозначное общественное мнение и в стране, и за рубежом, не велась на провокации — это очень важно — и сохраняла спокойствие, не совершала необдуманных действий. Вот и нынешняя новая фаза — <…> это решительный и сознательный ответ на повышение ставок.

Подстрекательство и провокации

Россия делала все для того, чтобы конфликт проходил в ограниченном русле, не приобретал полномасштабный характер. Но, к сожалению, у Запада была четкая установка на борьбу до последнего украинца.

Как только он увидел, что такой конфликт пробуксовывает, стал подстрекать и толкать киевский режим к самоуничтожению.

Все нападения, которые проводил киевский режим, — террористические атаки на Крымский мост, обстрел российских территорий — это, конечно, подстрекательство и провокации

Москва реагирует адекватно. Но, к сожалению, объем таких провокаций достиг критического уровня, поэтому специальная военная операция перешла в новую фазу.

Новый командующий войсками

Нужно ожидать также решительных действий от нового командующего объединенной группировкой войск в районе спецоперации. На эту должность утвердили генерала Сергея Суровикина. Военные и околовоенные круги характеризуют его как очень грамотного и решительного командира.

Все цели России будут достигнуты. Государство адекватно и с военной точки зрения целесообразно реагирует на вызовы и угрозы со стороны киевского режима и его западных кураторов.

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