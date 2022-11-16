Эксклюзив 16 ноября 2022, 18:13 (обновлено: 16 ноября 2022, 19:23) Российские войска «надкусывают» Донбасскую дугу. Отступив, ВСУ потерпят полное поражение Военный журналист Борзенко: ВС России усиливают нажим на Донбасскую дугу РИА «Новости»

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Глобальных изменений в зоне спецоперации в минувшие сутки не произошло, однако из очередного брифинга Минобороны можно сделать вывод, что российские войска «хорошо вцепились в Авдеевку» и усиливают нажим на Донбасскую дугу. Это как раз судьбоносный момент: если российской армии удастся «прокусить» Донбасскую дугу, ВСУ ждет полное поражение, рассказал «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

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Далее — прямая речь.

Что там происходит глобально на линии фронта? На многих точках идет затишье: ВСУ не наступают, не наступаем мы, каждая сторона занимает свои позиции. Основные события развиваются на Донбасской дуге, на территориях Донбасса, которые пока удерживают ВСУ, и вокруг Авдеевки.

Отдельные боевые действия идут на всем отрезке соприкосновения двух сторон. Украина пытается совершить какие-то прорывы. Идет переброска войск с Херсонского направления, частично на Донецкое — под Авдеевку, чтобы не дать нам «прокусить» линию обороны до конца. Иначе потом она начнет крошиться, мы возьмем эту территорию и со стороны Донецка будем прикрыты.

РИА «Новости»

Перерезать поставки ВСУ

Украинские войска частично вошли в Херсон, но не полностью. По левому берегу работает артиллерия. Мы город не разрушаем, идут точечные ответные удары по тем районам, откуда с правого берега ведется удар по нашим позициям на левом.

Довольно сложная ситуация сложилась для российских войск в районе Площанки. Противник пытается атаковать со стороны Макеевки, цель — прорваться к трассе Р-66. По сути, мы и ВСУ хотим перерезать друг другу поставки боеприпасов.

Уже два дня, как обстрелы на Сватовском направлении резко обострились. Во время тяжелейших боев нам пришлось оставить часть Макеевки (ЛНР), противник продолжает давить в сторону трассы Кременная — Сватово. Важные боевые действия сейчас происходят именно там.

Мы всю эту Донбасскую дугу начинаем надкусывать и заходить к ВСУ в тыл. Если это удастся, мы их оттуда сбросим. Но надо понимать, что украинцам отступать некуда: если они уйдут со своих укреплений, которые делали восемь лет, их ждут полное поражение и разгром: дальше — 100 километров махновских степей, никаких лесов, где можно скрыться, и наша авиация просто уничтожит всю их бронетехнику.

ВСУ в районе Кременная — Сватово пытаются пробиться южнее Кременной, через территорию Серебрянского лесничества, подходят к окраинам города. Идут обстрелы со стороны леса. Они пытаются с двух сторон окружить Кременную, но безуспешно.

Остановить обстрелы Донецка

На Донецком фронте наши силы вплотную придвинулись к Невельскому. Здесь опять попытаемся отрезать части ВСУ от снабжения боеприпасами, новой техникой и новыми подразделениями. В сторону этого населенного пункта идет наступление.

Перспектива — обход укрепрайона ВСУ в Авдеевке с юго-запада. Главное — выбить их из Авдеевки, разгромить Донбасскую дугу. Отбросив их дальше на 20-30 километров, мы сможем добиться того, что Украина перестанет обстреливать Донецк, который по разрушениям уже превращается в Мариуполь.

Что касается Херсонского направления, украинская артиллерия время от времени бьет по городу Голая Пристань на левом берегу Днепра. Причем до этого города теперь уже достает ствольная артиллерия. Но наземный прорыв на этом участке фактически невозможен: потери ВСУ при попытке формировать водную преграду будут слишком велики.

На Луганском направлении украинские войска пытались продвинуться в сторону Куземовки и перерезать участок рокады и железнодорожной линии. Российские войска, в свою очередь, атакуют район Белогоровки. Ранее ВСУ пытались продвинуться к Кременной с юга и севера, но у них не складывается.

ВСУ контратаками пытаются остановить продвижение наших войск именно там, где мы надкусываем Донбасскую дугу. Авдеевка звучит изо дня в день. Как раз в этой зоне за последние сутки уничтожили 160 украинских военнослужащих.

На Запорожском направлении идут массивные артиллерийские дуэли. Мы бьем позиции ВСУ в Великой Новоселке. Удары наносятся и в районе Гуляйполе, но активных боевых действий нет, пехота не идет в наступление.