Эксклюзив 10 марта 2023, 15:55 «Ощущение больших событий». Российская армия лишает ВСУ шансов на наступление Военный эксперт Дандыкин: Россия лишает ВСУ шансов на наступление в зоне СВО

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Российские военные начали массово выводить из строя артиллерию ВСУ в зоне спецоперации. Без нее украинская армия потеряет способность к наступлению, рассказал «360» военный эксперт и капитан первого ранга Василий Дандыкин, комментируя новый брифинг Минобороны.

Далее — прямая речь.

Слабое звено ВСУ

Тенденция, которая сейчас прослеживается в последних брифингах Министерства обороны, — уничтожение [украинского оружия] как западного производства, так и того, что осталось от советского наследия. Это и самоходки, и гаубицы, и «три семерки» (американские гаубицы М777 — прим. ред.).

Следовательно, мы выбиваем одно из главных звеньев в любых боевых действиях — артиллерию, которая наносит удары. Без нее наступление противника лишено смысла, тем более противника, который, по сути, не имеет авиационной поддержки.

Сегодня опять говорили, что наши «завалили» очередной украинский Су-27. Сейчас, конечно, к ним подбросят МиГ-29 со стороны Польши и, говорят, Словакии, но это тоже не решает проблемы. Артиллерия — главное, что у украинцев есть и то, чем они пользуются — и для обстрелов мирного населения, и чтобы наносить урон нашим войскам.

Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооруженных сил России по позициям ВСУ / РИА «Новости»

Украину выбьют из Артемовска

Наиболее напряженное сейчас направление — конечно, вокруг Артемовска. ВСУ собираются все-таки спасти свой гарнизон, более того, намерены отбить город, ударить новым подкреплением. Видимо, ничего такого [у них] не получается.

Серьезные бои идут на севере, на Краснолиманском направлении. Противник несет большие потери, там сложная лесистая местность. Но наши ребята, десантники, героически продвигаются, [ведут бои] умело. Думаю, в ближайшее время мы увидим более крупные успехи на этом направлении.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске / РИА «Новости»

ВС России добьются успеха

Как говорили раньше в сводках Совинформбюро Великой Отечественной, бои местного значения. Но у меня есть ощущение преддверия больших событий, которые произойдут по всей линии специальной военной операции. Несомненно, эти события будут позитивными для нас.

Как видно, противник сейчас нервничает — начиная от тех, кто командует в Киеве, заканчивая [бойцами] на местах. Есть элемент, как мы сказали, «отхода мелкими группами», есть элемент усталости гражданского населения, которое, в общем-то, несмотря на вранье, никакого позитивного момента не видит.

Потери у них огромные. То, что заявляет Киев, — преуменьшено во много-много раз, если не в десятки.