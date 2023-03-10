Эксклюзив

10 марта 2023, 15:55

«Ощущение больших событий». Российская армия лишает ВСУ шансов на наступление

Военный эксперт Дандыкин: Россия лишает ВСУ шансов на наступление в зоне СВО

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Российские военные начали массово выводить из строя артиллерию ВСУ в зоне спецоперации. Без нее украинская армия потеряет способность к наступлению, рассказал «360» военный эксперт и капитан первого ранга Василий Дандыкин, комментируя новый брифинг Минобороны.

Далее — прямая речь.

Слабое звено ВСУ

Тенденция, которая сейчас прослеживается в последних брифингах Министерства обороны, — уничтожение [украинского оружия] как западного производства, так и того, что осталось от советского наследия. Это и самоходки, и гаубицы, и «три семерки» (американские гаубицы М777 — прим. ред.).

Следовательно, мы выбиваем одно из главных звеньев в любых боевых действиях — артиллерию, которая наносит удары. Без нее наступление противника лишено смысла, тем более противника, который, по сути, не имеет авиационной поддержки.

Сегодня опять говорили, что наши «завалили» очередной украинский Су-27. Сейчас, конечно, к ним подбросят МиГ-29 со стороны Польши и, говорят, Словакии, но это тоже не решает проблемы. Артиллерия — главное, что у украинцев есть и то, чем они пользуются — и для обстрелов мирного населения, и чтобы наносить урон нашим войскам.

Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооруженных сил России по позициям ВСУ
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Вооруженных сил России по позициям ВСУ/РИА «Новости»

Украину выбьют из Артемовска

Наиболее напряженное сейчас направление — конечно, вокруг Артемовска. ВСУ собираются все-таки спасти свой гарнизон, более того, намерены отбить город, ударить новым подкреплением. Видимо, ничего такого [у них] не получается.

Серьезные бои идут на севере, на Краснолиманском направлении. Противник несет большие потери, там сложная лесистая местность. Но наши ребята, десантники, героически продвигаются, [ведут бои] умело. Думаю, в ближайшее время мы увидим более крупные успехи на этом направлении.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске/РИА «Новости»

ВС России добьются успеха

Как говорили раньше в сводках Совинформбюро Великой Отечественной, бои местного значения. Но у меня есть ощущение преддверия больших событий, которые произойдут по всей линии специальной военной операции. Несомненно, эти события будут позитивными для нас.

Как видно, противник сейчас нервничает — начиная от тех, кто командует в Киеве, заканчивая [бойцами] на местах. Есть элемент, как мы сказали, «отхода мелкими группами», есть элемент усталости гражданского населения, которое, в общем-то, несмотря на вранье, никакого позитивного момента не видит.

Потери у них огромные. То, что заявляет Киев, — преуменьшено во много-много раз, если не в десятки.

Минобороны РФ

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Специальная военная операция РФ на Украине

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