Российская армия готовится к большому наступлению | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 18:10 (обновлено: 17 октября 2022, 21:07) Российская армия готовится к большому наступлению Военный журналист Борзенко предположил, в каких направлениях будут наступать ВС России РИА «Новости»

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Вооруженные силы России пока наносят удары по украинским объектам критической важности, но вскоре могут начать полномасштабное наступление. Не исключено, что они вновь пойдут на Киев. Важны и такие точки, как Запорожье, Николаев, Одесса. Об этом военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко заявил в беседе с «360».

Далее — его прямая речь.

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Удары по Киеву и слабая ПВО

Киевляне говорят, что проснулись сегодня в шесть утра от сигналов воздушной тревоги, в небе были замечены дроны-камикадзе «Герань-2», удары нанесли по двум точкам. Первая — рядом с официальным офисом «Укрэнерго». Речь идет о здании, где находились системы управления — компьютерный центр управления энергетическими сетями. Удар пришелся именно по этому зданию. Какое поражение нанесено, пока сложно сказать. Второй удар нанесен по транспортному железнодорожному киевскому узлу.

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Само применение нами дронов «Герань-2» и других говорит о том, что у Киева очень слабая ПВО, которая не способна противостоять ударам.

Мы сейчас не усиливаем это направление, но, в принципе, можем обесточить и Киев, и другие города.

По всей видимости, мы научились слепить спутники американского предпринимателя Илона Маска. Ведь проблемы со спутниковой связью Starlink связаны не с тем, что Маск пытался отключить эту систему. Возможно, Россия создала что-то для противодействия работе всей его спутниковой связи, но пока об этом не говорим. Как только пропала эта связь, начались хаотичные движения ВСУ.

Расклад сил

Что мы имеем? Тысяча двести километров — протяженность линии фронта. Это создает трудности для нас. Потому что нам нужно перекрыть всю эту гигантскую дистанцию, а перекрыть полностью не можем. Остается много серых зон, в которые входят наша разведка, разведка ВСУ, потом эти зоны так и остаются ничейными. Протяженность фронта создает проблемы и для украинских войск, ведь им тоже приходится распылять свои подразделения по всей этой линии.

РИА «Новости»

Второе. Продолжаются попытки украинских военных каким-то образом прорваться к Энергодару и захватить АЭС. Все это безуспешно, все заканчивается уничтожением тех подразделений, которые посылают для этой миссии. В общем, атомную станцию мы защищаем хорошо.

С другой стороны, были множественные попытки прорваться на Херсонском направлении. ВСУ считают, что если они сделают прорыв именно в районе Херсона, то смогут разрезать нашу группировку. Сейчас все вопросы, которые были актуальны, скажем, месяц назад, — они решены. У ВСУ нет возможностей это сделать.

Так как мы начали атаковать объекты железной дороги, электроснабжения, украинским силам пришлось забрать значительную часть средств ПВО с линии фронта и перебросить их на защиту городов, в первую очередь Киева. Таким образом они дали возможность нашей авиации свободнее работать в зоне боевых действий.

РИА «Новости»

Российская армия собирает силы для наступления

Ясно и то, что готовится большое, серьезное наступление со стороны российской армии.

Такой вывод можно сделать, опираясь на уже известные факты: проведение частичной мобилизации, отправка новой техники, которая идет эшелонами на линию соприкосновения. Где будет проходить это наступление, сейчас рано говорить.

РИА «Новости»

К тому же создана единая группировка с Белоруссией — это 30 тысяч человек: 21 тысяча — россияне, девять тысяч — белорусы. Создание группировки говорит о том, что в определенный момент наши войска могут пойти на Киев второй раз. Это очень важно. Потому что ВСУ приходится дробить свои части на линии соприкосновения и пытаться защищать гипотетически украинскую столицу от возможного наступления.

За все месяцы спецоперации личный состав ВСУ был уничтожен наполовину, особенно во время последних артиллерийских дуэлей.

Другие важные точки

В каких точках еще возможно наше наступление. Обязательно надо закончить с авдеевской группировкой. Потому что так мы их отбросим дальше и многострадальный Донецк перестанет подвергаться артиллерийскому огню и уничтожению, которое длится все эти месяцы.

Обстрелянная ВСУ больница в ДНР. Фото: Telegram-канал «online СЦКК ДНР»

Следующая серьезная точка сопротивления — город Запорожье. Там множество предприятий, которые по опыту «Азовстали» ВСУ превратили в крепость с подвалами, подземными сооружениями, коммуникациями. В лоб идти на Запорожье нельзя, поскольку с той стороны берег Днепра высокий, каменистый, с этой стороны — низкий.

Остается еще одно направление — Николаев и Одесса, ради чего украинские военные пытаются пробиться в сторону Херсона и разрезать нашу группировку.

Однако там складывается такая ситуация: николаевский гарнизон значительно уменьшен. Большие его подразделения переброшены на Авдеевское направление. Если идти на Николаев, там не будет столь серьезных боев, с которыми мы сталкиваемся в районе Авдеевки. Об Одессе вообще говорить не стоит, потому что одесский гарнизон минимален.

Если мы возьмем Николаев, Одесса будет взята сразу автоматически.

Таким образом мы отрежем Киев от выхода к Черному морю. Я это только предполагаю, но, руководствуясь любой логикой, получается, что нам придется пройти Николаев и Одессу.