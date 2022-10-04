Украина обстреливает новые российские регионы: Херсон, Донецк, Энергодар | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 19:39 Поделиться Telegram

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Viber Россия защитит новые территории от атак Украины и восстановит инфраструктуру Политолог Донцов: комендантский час в Энергодаре поможет защитить мирных от диверсий Wikimedia

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ВСУ продолжили обстреливать освобожденные территории Херсонщины и Запорожья, несмотря на их вхождение в состав России. Накануне в очередной раз ударили по центру Донецка, а сегодня усилили атаки на район теплоэлектростанции Энергодара и Антоновский мост в Херсоне. Политолог Никита Донцов рассказал «360», как Москва будет защищать новые регионы.

Далее — прямая речь.

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Украинская сторона будет пытаться активно атаковать новые российские регионы, чтобы прощупать, каким будет ответ с нашей стороны, — это во-первых.

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Во-вторых, они попытаются продолжать атаки на эти территории, чтобы своим агрессивным поведением подчеркнуть демонстративную позицию по непризнанию референдумов.

Мы считаем эти регионы полноценными участниками Российской Федерации: они вошли в состав нашей страны, Государственная дума это одобрила, президент принял решение, народ поддержал.

И теперь, конечно, перед Западом и Киевом стоит задача не признавать это политическое событие, пытаться его максимально оспаривать. Как раз такими ударами они будут пытаться это делать.

Понятно, что они до сих пор считают эти территории своими, но наша задача защищать российские регионы, выстраивается полноценную государственную границу, а также наносить максимально жесткие ответные удары по частям, которые обстреливают территорию России. Здесь ситуация достаточно просто выглядит для нас.

Россия вводит комендантский час

Решение о комендантском часе в Энергодаре продиктовано необходимостью обеспечивать безопасность мирных жителей. Мы понимаем, что там могут скрываться всякие недружественные элементы, которые поддерживают украинских националистов. Могут быть диверсионные группы с украинской стороны, которые могут попадать на территорию российских регионов.

Мы все понимали, что после вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации там потребуются некоторые усилия, возможно, достаточно долгосрочные, чтобы наладить мирную жизнь.

Бесспорно, сейчас это наш приоритет: чтобы там был мир, покой, все могли нормально жить, функционировать. И такие меры сейчас, конечно, оправданы

Освобождение территорий — всегда сложный процесс, связанный с активными боевыми действиями. Обороняться всегда проще.

Сложность на сегодня для нас в том, что нужно не только оборонять территории любой ценой, но еще защищать людей, миллионы людей, которые живут там. Нам необходимо сохранять инфраструктуру и параллельно восстанавливать, заново выстраивать разрушенную, чтобы мирные жители могли нормально встретить зимний сезон, чтобы к отопительному сезону все службы были максимально готовы, чтобы не случалось коммунальных аварий.

Конечно, это дело достаточно сложное, учитывая большие пространства — более 180 тысяч квадратных километров присоединилось к России по итогам референдумов.

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