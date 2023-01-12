12 января 2023, 21:46
Россия зачищает Соледар. Главное, что нужно знать
Хронология взятия Соледара и ситуация в городе на сегодня
Взятие Соледара в Донбассе — стратегически и психологически важный этап СВО. Речь идет о второй линии эшелонированной обороны, которую ВСУ возводили не один год. Теперь эти укрепрайоны прорваны, российские силы могут изолировать украинские войска в Артемовске. Однако зачистка Соледара идет до сих пор.
Боевые действия в Соледаре: хронология событий
По данным Telegram-канала «Вагнер», первое видео с бойцами ЧВК в Соледаре появилось 6 января. Тогда они зашли на позиции Рудника № 1-3. В ночь на 11 января основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что под контролем бойцов находится вся территория Соледара. При этом он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие другие подразделения.
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«В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра», — написали в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».
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Вечером того же дня Пригожин вновь отметил, что город полностью освобожден от ВСУ и бойцы ведут зачистка Соледара, в частности, соляных шахт.
В Telegram-канале «Вагнер» подчеркнули, что никаких коридоров для выхода террористов нет, город под полным контролем «музыкантов». Кто отказался сдаться — ликвидирован. В Сети появилась карта Соледара с указанием, где именно были замечены вагнеровцы.
Тем временем Минобороны 11 января заявило, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга. По данным ведомства, освобождением города занимались подразделения ВДВ. ВКС России ударяли по опорным пунктам ВСУ, а штурмовики вели бои непосредственно в Соледаре.
Карта и особенности штурма Соледара
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал «360», что главной особенностью штурма Соледара было его укрепление. Его было попросту невозможно штурмовать.
«Необходимо было огневое разрушение, что мы и сотворили. И уничтожение групп. Была применена интересная тактика действий. Это огневые засады, когда танки, боевые машины пехоты уходили в заранее подготовленные районы, оттуда внезапно выходили, наносили удары и опять уходили. Это была комплексная система», — подчеркнул он.
По его словам, когда российские войска сломали первую линию обороны и вошли на территорию города, оборона противника посыпалась. Это была кульминация операции.
Что известно сейчас о ситуации в Соледаре
Матвийчук отметил, что на сегодня на окраинах городе еще сохраняются очаги сопротивления ВСУ. Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале также написал, что в городе все еще есть бойцы ВСУ, которые не понимают, что попали в котел.
«Мы держимся. Хотя практически самостоятельно. Без командиров. Непонятно, кто наши соседи, но кто-то там есть. Никакой связи с ними мы не имеем», — процитировало агентство CNN одного из украинских военных.
По словам Коца, это говорит о потере управления Киевом остатками ВСУ в Соледаре. Они не понимают, что происходит, и могут бороться друг с другом. По некоторым данным, часть соледарского гарнизона может скрываться в соляных шахтах под землей, пишет военный корреспондент.
«Сейчас поступают сведения, что Киев стягивает резервы к Соледару. Но не ради „узников подземелья“. Киев раз за разом становится заложником символов», — пояснил он.
Он уверен, что украинская сторона представляет «обреченные очаги обороны» несокрушимыми частями своей армии и использует этот образ для пропаганды. Причем делают это вместо того, чтобы увести собственные подразделения из-под ударов.
«При этом в Киеве, конечно, не дураки сидят. И понимают, что, бросив в бой резервы, рискуют получить российское наступление на ослабленных направлениях. Посмотрим, что победит: пиар Зеленского или военная мысль Залужного. Их соперничество уже осязаемо», — отметил Коц.
Военные РФ во время боев при Соледаре действовали героически. Однако основная работа еще впереди. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В Соледаре проделана действительно гигантская работа. Это абсолютно самоотверженные героические действия. И не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться», — подчеркнул он.
Однако он подчеркнул, что сейчас не время останавливаться. Она напомнил, что все озвученные ранее цели спецоперации «остаются на повестке дня».
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