Эксклюзив 29 марта 2023, 19:13 Россия вошла в фазу слома украинской обороны Политолог Михайлов позитивно оценил уничтожение узла связи ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные в ходе специальной операции уничтожают узлы связи украинских боевиков, лишая подразделения националистов возможности держать оперативную связь и внося дезорганизацию в их работу. Все это позволит войскам быстрее захватить укрепленные районы и выполнить поставленные задачи, сообщил политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Сегодняшний брифинг Минобороны оказался весьма информативен. Прежде всего тем, что [ВС России] в очередной раз уничтожили более 500 украинских военнослужащих. То есть мясорубка продолжается.

Конечно, отмечу уничтожение узла связи в Донецкой Народной Республике и четырех пунктов управления украинских подразделений. Это большой успех, он внесет дезорганизацию в воинские подразделения.

Удары нанесли по командным пунктам как раз там, где мы начинаем ломать систему обороны украинской армии.

Это поможет нам быстрее взять укрепрайоны и выполнить поставленные президентом задачи.

Время пришло

Узел связи в ДНР — это достаточно серьезный штаб с натовским оборудованием, распределявший команды и задачи, которые передавали из узла связи в Киеве.

Я не знаю, насколько мощным он был, может быть, формировался до спецоперации. Там есть и кабели, он был оснащен мощными коммуникациями, но в период боевых действий такие узлы больше используют спутниковую связь, радиосвязь, чтобы быть более мобильными.

Мощный узел связи — в Киеве. Многие задавали вопрос, почему мы их не уничтожаем там и во Львове.

Видимо, есть определенные военные задачи с целью перехвата уже на местах каких-либо указаний. А чтобы эти указания перехватить, они должны уйти.

Соответственно, из Киева и Львова они уходят в воинские подразделения, и уже здесь, на местах, проще перехватывать те или иные сообщения.

Сейчас мы взялись за уничтожение пунктов управления, узлов связи непосредственно в местах боевых действий. Это лишний раз говорит о том, что мы вступаем в активную фазу слома украинской обороны, готовимся окончательно завершить освобождение Донбасса.

Внести сумятицу в ряды противника

Уничтожение пунктов управления, узла связи несет большую сумятицу в управление украинскими войсками, в оборону тех или иных укрепрайонов. И поможет нашей армии быстрее выполнять задачи. По большому счету сейчас впервые мы услышали, что начали уничтожать узлы связи.

Видимо, наступило время. Все, что надо, мы узнали. Основные задачи украинской хунты, которые она ставила перед своими подразделениями в Донбассе, выяснены, и сейчас уничтожаются эти пункты управления и узел связи.