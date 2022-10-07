США требуют от России «соответствующий настрой» для переговоров: кому и зачем они нужны | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 16:55 Поделиться Telegram

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Viber России предложили сделать паузу в спецоперации. Передышка может дорого стоить Политолог Дудчак: Россия может остановить СВО только после капитуляции Украины РИА «Новости»

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Вашингтон не увидел нужного настроя у Москвы для обсуждения ситуации на Украине, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Политологи уверены, что это прозрачный намек на то, чтобы сделать паузу в спецоперации. Однако ВСУ за это время успеют получить масштабную военную помощь от союзников.

США считают Россию не готовой к переговорам

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что дипломаты его страны готовы к переговорам с Россией о конфликте на Украине. Однако Москва должна проявить «соответствующий настрой», которого американцы пока не видят, сообщили «Известия».

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При этом 4 октября президент Украины Владимир Зеленский на основании решения Совета национальной безопасности и обороны страны подписал указ о невозможности диалога с Владимиром Путиным. И это невзирая на то, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России на своих условиях остановить спецоперацию и призвала украинскую сторону наконец сесть за стол переговоров.

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Вашингтон пытается выторговать передышку для ВСУ

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» отметил, что экономическая ситуация в США выходит из-под контроля. Они стали терять больше, чем рассчитывали.

«Сейчас все повернулось таким образом, что авторитет американцев стал падать во внешней политике. Достаточно вспомнить демонстративный шаг арабских стран, которые отказались подчиниться настойчивым просьбам Штатов увеличить добычу нефти», — напомнил политолог.

По его словам, американцы могут продолжать политику, которая обрушивает их позиции в мире и экономику страны. Либо можно попытаться в преддверии зимы уговорить Москву не остановить, а именно приостановить спецоперацию и зафиксировать status quo территорий, занимаемых российскими войсками.

«Им нужен определенный перерыв в боевых действиях, чтобы восполнить недостаток вооружения ВСУ, обучить украинских военных. И допустим, весной шарахнуть со всей силы, как говорил один наш политик», — объяснил Подлесный.

Разбитый танк ВСУ в районе Луганска. Фото: РИА «Новости»

Политолог отметил, что Россию такие планы США и Украины, разумеется, не устраивают. Любая приостановка спецоперации будет восприниматься большей частью населения как предательство своих же национальных интересов и целей.

Сверхдержавы ведут политические торги

Россию постоянно обвиняют в отказе от переговоров, на деле же их постоянно саботирует Украина. По мнению Подлесного, тут нет ничего удивительного: киевский режим давно утратил субъектность. Его действия следуют лишь логике войны и указаниям из США.

«Что бы украинцы ни говорили, какие бы законы ни применяли, один звонок из Вашингтона — и внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на голубом глазу скажет, что „ввиду изменившихся обстоятельств есть хитрый секретный план, мы победили“», — предположил политолог.

Он отметил, что рассуждения Вашингтона о позиции Москвы — обыкновенный политический и дипломатический торг. Подключение к этому медийного лица и магната Илона Маска, который никогда не играл в политику, как раз один из таких посылов.

Почему он это сделал? Маск бы сам лично никогда не пошел на обострение политической ситуации, понимая, что это ударит по его бизнесу. Естественно, что ему сделали предложение из Госдепа, от которого он не смог отказаться: озвучить то, что хотят США Геннадий Подлесный

У подобных политических торгов сверхдержав может быть два исхода. В первом случае возможно, что боевые действия на какое-то время действительно остановят, зафиксируют условную границу там, где проходит линия соприкосновения. Это решение более вероятно.

«Второй вариант: нашим дипломатам удастся дожать американцев и они дадут команду Украине вывести войска из Запорожской и Херсонских областей, а также отодвинуть свои силы от Донбасса. Но это, на мой взгляд, весьма маловероятно», — сказал эксперт.

РИА «Новости»

Переговоры с Украиной невозможны

Экономист и политолог Александр Дудчак допустил, что Россия может остановить спецоперацию только на условиях полной капитуляции Украины. Иного общения просто не может быть и не должно: опыт показал, что украинцы ставят заведомо невыполнимые условия.

Дудчак согласился, что время переговоров используют исключительно для накачки ВСУ новым оружием и подготовки резерва. Комментируя предложение Матвиенко, украинцы откровенно издевались, требуя отвести войска за Урал и сменить президента России.

«Разговоры о переговорах тем более невозможны после того, как Зеленский подписал указ об их запрете. ВСУ сейчас передышка не нужна — у них есть запал до тех пор, пока не подошли резервы, которые сейчас готовит российская армия», — объяснил собеседник «360».

Он напомнил, что британцам и американцам украинский конфликт необходим как долгосрочная кампания — минимум на пять лет. Их предприятия оборонного комплекса наращивают объемы производства, а это мощный бизнес, которому не нужны никакие перемирия.

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