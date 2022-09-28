Как будут развиваться события на Украине: мнение эксперта | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 21:25 Поделиться Telegram

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Viber России пора нанести удары по центрам принятия решений на Украине Военный эксперт Баранец: пора сдержать слово и ударить по центрам принятия решений Фото freepik.com

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Референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины стали поворотной точкой не только для этих земель, но и для России. О том, какие пути лежат перед страной, а также об основных причинах частичной мобилизации рассказал «360» полковник в отставке, журналист, писатель и обозреватель Виктор Баранец.

Далее — его прямая речь.

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Пора перестать стрелять в себя

После оглашения итогов референдумов может быть только два варианта дальнейшего развития событий. Либо российская армия нанесет прямые удары по центрам принятия решений, в том числе и в Киеве. Либо этого не произойдет, и все останется так, как длится на протяжении уже семи месяцев.

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Непонятно, почему не исполняется то, что обещано. Отсутствие атак равносильно ударам по России: по ее репутации, по моральному состоянию ее народа и армии. Скажите, враг засыпал «лепестками» Донецк или нет? Засыпал, и не раз! Так почему же мы Киев до сих пор не засыпали? Но ответа на этот нет.

Украина подпитывается бойцами Запада

Частичная мобилизация для России действительно необходима. На некоторых участках фронта не хватает личного состава. Например, во время балаклейского отступления соотношение Вооруженных сил Украины и российских военных кое-где было восемь к одному не в пользу России.

Именно этот фактор во многом и обеспечил тот успешный прорыв украинцев. Не стоит забывать, что ряды армии Украины постоянно пополняются. Причем речь идет не только о мобилизованных гражданах, но и о профессиональных военных Запада.

Солдаты Североатлантического альянса воюют, экипированные в украинскую форму. На полях сражений уже не раз замечали присутствие нескольких батальонов польской армии, которые действуют там якобы как полицейские. Словом, идет постоянное насыщение ВСУ иностранными профессиональными вояками.

Освобожденные земли требуют присмотра

Еще один фактор — очищенная от нацистов земля. Двигаясь вперед и сражаясь с врагом, российская армия не может полноценно контролировать гигантские территории, которые освободила. А присматривать за ним нужно, даже необходимо, потому что шпионов и диверсантов там — как блох у бесхозной собаки.

Так зачем же танкиста, мотострелка, артиллериста, разведчика превращать в сторожа-наблюдателя, который будет ходить по городу или селу с автоматом? В такой ситуации как раз и пригодятся мобилизованные ребята, которые хоть как-то умеют стрелять и смогут контролировать освобожденные территории.

Таким образом пополнение личного состава в рядах вооруженных сил России, необходимость в военных специалистах и военнослужащих, которые способны как минимум прикрывать тылы и обеспечивать там порядок — вот основные причины для частичной мобилизации. Есть и другие, но эти три — самые важные.

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