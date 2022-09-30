Росатом поддержит мобилизованных сотрудников: денежные выплаты, льготы для семей | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

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Viber Росатом поддержит своих мобилизованных сотрудников. Они получат денежные выплаты Росатом введет меры поддержки мобилизованных сотрудников Источник фото: freepik

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Госкорпорация «Росатом» утвердила 28 сентября меры поддержки работников, которых призвали на службу во время частичной мобилизации. Сотрудникам будут выплачивать материальную помощь, а также поддержат их семьи. Льготы предоставят и тем, кто участвовал в жилищной программе.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заверил сотрудников в том, что за ними сохранятся рабочие места. С работниками будут поддерживать связь и всячески помогать им, в том числе и материально. Им единовременно выплатят 100 тысяч рублей. За период прохождения военной службы они будут получать денежную льготу в размере 50 тысяч рублей.

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«Также для них будут расширены льготы на поддержку детей и детского отдыха, увеличена компенсация по ипотечным платежам. Мы с нетерпением будем ждать возвращения наших сотрудников — домой и на работу», — заявил Лихачев.

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Семьи мобилизованных сотрудников тоже не останутся без внимания. Они получат расширенные льготы на поддержку детей и детского отдыха. Если у родителей появится на свет новый ребенок, то они получат сумму в размере 50 тысяч рублей. А если он тяжело заболеет, то семью обеспечат выплатой до 300 тысяч рублей. Росатом возместит расходы на детские сады, другие дошкольные учреждения, а также на путевки в санатории или отдых.

Помощь с ипотекой

Если сотрудники госкорпорации участвовали в жилищной программе, то им компенсируют ипотечную ставку. При этом размер компенсации увеличится до 90% ставки.

Для семей приостановят возврат целевого беспроцентного займа, который выдали на первоначальный взнос по ипотечному кредиту. При трагических событиях семье не нужно его возвращать. Росатом также будет компенсировать аренду жилья.

Меры поддержки будут действовать параллельно с помощью от регионов и выплатами от Министерства обороны России. Для сотрудников сохранят и другие корпоративные льготы.

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