Эксклюзив 27 февраля 2023, 12:41 Режим Зеленского понесет крупнейшее поражение при атаке ВСУ на южном направлении. Почему Западу это выгодно Военный эксперт Михайлов: Запад толкает ВСУ к атаке на южном направлении для окончания СВО Владимир Зеленский / сайт президента Украины

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Наступление ВСУ на южном направлении может привести к решающей битве в спецоперации, заявил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. К такому решению Украину продолжает подталкивать Запад, понимая, что сражение может стать фатальным для киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. На это есть разные причины — в том числе желание западных лидеров завершить боевые действия и начать переговоры с Россией, рассказал «360» военный эксперт Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

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Россия не будет терпеть

Ситуация настолько неоднозначная, что сложно предположить, почему в данном случае Запад продавливает решение наступления ВСУ на юге. Можно допустить разные варианты.

Зеленский сам не раз заявлял, что [Украина начнет] наступление на Крым, это будет «победоносное» наступление. Запад его все время поддерживал и поддерживает, говоря, что Крым якобы неотъемлемая часть Украины.

Pxhere

Можно говорить и о некоем предательстве Запада, который прекрасно понимает, что Украина сейчас не в том состоянии, чтобы нанести решающее поражение России. И в случае нападения <…> на южном направлении, попытки вклиниться в линию боевого столкновения, думаю, ВСУ понесут колоссальные потери.

Россия нанесет колоссальный, сокрушительный удар в ответ на нападение на Крым — об этом не раз заявлялось. Если где-то на Донецком направлении мы ведем определенный тип боевых действий, то в случае нападения на полуостров, я думаю, тактика ведения боевых действий существенно изменится. Будут применены все виды вооружения.

Усталость от конфликта

Запад понесет ответственность за то, что Украина будет сражаться до последнего бойца. Возможно, он делает это для того, чтобы в случае кардинального слома ситуации у них так или иначе был повод, как бы жестоко это ни звучало, сесть за стол переговоров. Тогда у России будет больше аргументов, она сломает хребет украинскому режиму.

РИА «Новости»

В любом случае на Западе понимают, что с СВО надо что-то делать, их помощь оказывается безуспешной. Некоторые силы пытаются наращивать в поддержку Украины, но внутри политических структур Запада — он же у нас далеко не однороден — раздается все больше возгласов о том, что необходимы переговоры.

Вполне возможно, что подталкивание Киева на столь сумасшедшее решение напасть на Крым — тактика на окончание боевых действий. По крайней мере, по одному из направлений.

Можно допустить некий заговор Запада с целью решить вопрос по-другому. Они уже начинают понимать, что киевский режим не способен выполнить задачи, поставленные американским гегемоном.

В самой Европе назревает недовольство тем, что политики все больше подвержены влиянию американцев. В этом плане тоже можно рассуждать.

Но совершенно очевидно, что киевский режим понесет крупнейшее поражение на южном направлении. У меня нет в этом сомнений.