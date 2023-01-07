Эксклюзив 07 января 2023, 19:31 Режим тишины в зоне СВО вызвал эмоциональный взрыв Политолог Михайлов: решение Путина о перемирии в Рождество верно с точки зрения гуманизма РИА «Новости»

Читать 360tv в

Накануне Рождества президент России Владимир Путин отдал приказ Минобороны установить режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января в зоне СВО. Украина и ее западные союзники не оценили благородства и гуманности российской армии. Президент Владимир Зеленский назвал «прикрытием» объявленное Россией предложение о перемирии. В Госдепе также сочли, что Россия использует временное прекращение огня для перегруппировки войск. Военный эксперт, политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» указал на скрытый подтекст решения о режиме тишины.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Судя по тому, как реагируют военкоры и крупнейшие Telegram-каналы на то, что Украина нарушает режим прекращения огня, можно сделать несколько выводов.

Реклама

Любые контратаки ВСУ и попытки занять выгодные позиции окончились провалом. Несмотря на то, что российские военные исполняют указания президента России Владимира Путина — не наносят удары, а занимаются эффективной обороной.

ВСУ показали свою истинную сущность

Когда рождественское перемирие прекратится, мы увидим, насколько российские военные смогли продвинуться дальше. В любом случае я не сомневаюсь в том, что с точки зрения гуманизма решение президента было верным. Мы продемонстрировали свою гуманность мировому сообществу.

Украинские боевики ответили попытками ударов по нескольким направлениям и обстрелами мирных жителей. ВСУ показали свою истинную сущность.

Запад видит в кривом зеркале все инициативы России

Российская сторона решила в столь великий священный день Рождества Христова показать, что необходимо дать помолиться православным.

Как это оценили в мире? Как попытку нашей страны якобы завуалировать прекращением огня подготовку к контрудару. Запад, как и ожидалось, поддержал мнение Украины. Любые гуманитарные инициативы нашей страны воспринимаются негативно.

Спасти Русский мир

Украинские власти в эти дни забрали у Украинской православной церкви Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской лавре. Этим киевские власти продемонстрировали готовность воевать до конца.

Они лишили украинцев, которые соблюдают православные каноны, последней надежды. Но я думаю, что мы придем везде и спасем Русский мир.