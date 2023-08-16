Эксклюзив 16 августа 2023, 17:46 Резервы есть, времени нет. ВСУ не успевают подготовить новобранцев для контрнаступления Военный журналист Борзенко: бронетехнику ВСУ сжигают еще на нейтральной полосе Телеканал «360»

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ВСУ ввели в бой две тысячи бойцов 82-й десантно-штурмовой бригады. Подразделение укомплектовано немецкими боевыми машинами Marder и американскими Stryker, а также британскими танками Challenger-2. Военный журналист Алексей Борзенко заверил «360», что это не последний резерв Украины. Однако рассчитывать на удачу «контрнаступа» не приходится: новых подготовленных сил нет, новобранцы плохо обучены, а западную технику россияне сжигают еще на подходе к позициям.

Далее — прямая речь военного журналиста.

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Проблема в подготовке людей

Уверен, что 82-я десантно-штурмовая бригада не последний резерв, что остался у ВСУ. Есть подразделения, расположенные под Киевом и Львовом. В последнее время украинская армия собирает отдельные части, которые формируют из подразделений национальной обороны.

Например, из Одессы выехала значительная группа военнослужащих. Во Львове были очень жесткие зачистки военкоматами. Еще остался не до конца обработанный Киев — там пока не «подмели» до конца золотую молодежь, которая гуляет в барах и ресторанах.

Для ВСУ сейчас главная проблема — это подготовка людей. Ведь на это требуется два-три месяца. Но этого времени у украинских военных нет. Поэтому они будут пускать в общую мясорубку все те подразделения, которые предназначались для входа в прорыв «контрнаступа».

Выбор у ВСУ невелик

У армии Украины сейчас нет никакого серьезного продвижения ни на одном из участков 816 километров линии соприкосновения. Бои возникают лишь в так называемой серой зоне — на нейтральной полосе, где в начале расположены наши передовые окопы.

Все эти точки заминированы, и украинцы там гибнут. Затем мы накрываем это все артиллерией, и остатки украинской армии откатываются назад. Поэтому никакого продвижения ВСУ на самом деле нет. Ни один танк не подошел вплотную к нашей линии обороны: все сжигается в этой серой зоне и на минных полянах. Алексей Борзенко

У украинских военных есть два варианта: оставить и сохранить западную технику на случай, если будет наступление с нашей стороны, или бросить ее на линию соприкосновения, чтобы мы ее сожгли.

Известно, что основная часть танков, бэтээров и другой бронированной техники сейчас скапливается на Запорожском направлении. С их помощью хотят разрезать нашу группировку на части. Но пустит или не пустит ВСУ в бой эту технику, пока неизвестно.