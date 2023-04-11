Эксклюзив 11 апреля 2023, 01:47 «Ресурсы истощены»: ПВО Украины выдержат не больше трех российских авианалетов Военный аналитик Онуфриенко: помощь Запада Украине в виде ПВО стала «маленьким ручейком» РИА «Новости»

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Западные СМИ предрекли украинским ПВО полное истощение, в то же время российские военные постепенно зачищают районы от ВСУ в зоне спецоперации. Военный аналитик Михаил Онуфриенко специально для «360» подробно описал ситуацию боев последних дней в Артемовске и на других участках фронта.

Далее — его прямая речь.

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Ресурсы ПВО Украины истощены

В России отмечается День противовоздушной обороны и как бы не критиковали наши ПВО следует отметить, что бойцы несут небывалую со времен Великой Отечественной войны тяжесть на своих плечах, впрочем, как вся армия и вся Россия. И вот что как раз по теме ПВО пишет американская The Washington Post: «Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая. ПВО Хунты выдержат не более двух-трех массированных авианалетов». Так и хочется спросить: а как же эта широчайшая рука помощи в виде средств ПВО IRIS-T, Patriot и так далее, которые рекой текут с Запада, неужели они превратились в реальности всего лишь в маленький узкий ручеек?

Вот, что о обещанном миллионе снарядов ежегодно пишет немецкая Die Welt в статье «Очередное обманчивое обещание Украине»: реализация пока увязла в спорах участников. Просто для справки: в пересчете на сутки этот миллион — 2700 снарядов. При этом Вооруженные силы России используют ежедневно порядка 35 тысяч мин и снарядов, а Вооруженные силы хунты в одном только Артемовске ежедневно тратят порядка трех тысяч, что помогает им, точнее не скажешь, как мертвому припарка.

РИА «Новости»

Противник теряет контроль

Украинские ресурсы вчера опубликовали карты боев в Артемовске, согласно которым Вооруженные силы хунты утратили контроль над развилкой <…> памятника МиГ-17 в районе самолет, что достаточно критично, так как ночами отсюда перебрасывались хоть кое-какие подкрепления. Ну и более общая карта, размещенная ими же, свидетельствует о том, что противник утратил контроль над горотделом полиции, гостиницей «Бахмут» и бои сейчас идут в районе автовокзала и железнодорожной станции «Бахмут-1».

«Решающие бои за город начнутся на следующей неделе, и утрата двух-трех кварталов на севере или юге окажется катастрофой. Оперативное окружение продолжает играть против ВСУ, мы не может организовать нормальное снабжение и переброску резервов» — конец цитаты.

Между тем по всей линии фронта продолжаются позиционные бои. Их можно называть «активной обороной», «оппозиционным наступлением», «боями местного значения», но так или иначе линия фронта никаких существенных изменений не претерпевает. Как и четыре месяца назад в Марьинке бои идут вдоль Проспекта Дружбы, как и первый раз сообщалось 12 декабря, наши Вооруженные силы заняли территорию шиноремонтного завода, а противник отошел на улицы Лесная и Урожайная.

Аналогичная ситуация развивается и вокруг Авдеевки, то есть последнюю неделю линия фронта не меняется. К северу от Авдеевки бои идут вдоль железной дороги, на юге — в полутора километрах южнее населенного пункта Северная, на западе Первомайского, на окраинах Девятого микрорайона — это самый юг Авдеевки.

Пресс-служба Минобороны

ВС России продолжает продвигаться

Фактически всю первую декаду апреля Вооруженные силы России уделяли внимание в первую очередь уничтожению вражеских резервов вдоль всей линии фронта: в Гуляйполе, Орехове, Краматорске и так далее уничтожались склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, выявлены резервы противника, скопления техники.

В Славянске были уничтожены подъездные железнодорожные пути и даже на севере возле населенного пункта Гремяч — неподалеку от границы с Брянской областью — ударом ракеты Х-29ТД был уничтожен автомобильный мост. Можно ли проехать по видимой уцелевшей части моста — большой вопрос, я бы, наверное, не решился. И пока все говорит о том, что наш Генштаб таки позволит противнику контратаковать, но лишь теми силами, которые останутся у него после обработки нами тылов фронта, которые ни днем ни ночью не утихают.

Киев истратит все свои резервы при контрнаступлении

И вот, что по этому поводу пишет The Times некогда великой Британии: «Если контрнаступление провалится, то Киев может потерять поддержку Запада». Как это не печально, не потеряет. Другое дело, что в этом контрнаступлении Киев истратит все свои резервы, что дает нашему Генштабу широчайшее поле деятельности. Но воспользуемся ли мы ими или нет покажет ближайший месяц-полтора.