Спецоперация 20 июля 2023, 15:59 Ремонт вместо свежих пушек. Запад нашел новый, но бесполезный способ кормить ВСУ Профессор Межевич: даже если США отдадут все свое вооружение Украине, ей будет мало РИА «Новости»

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ВСУ столкнулись с нехваткой военной техники, однако спонсоры решили приостановить поставки. Взамен Запад предложил ремонтировать танки и гаубицы, разбитые «злыми русскими». Впрочем, восстановленные машины и пушки ждет та же судьба.

Ремонт техники ВСУ

За последние 17 месяцев Украина получила немецкие танки, американские гаубицы, итальянские средства ПВО, а также британские, польские, канадские, французские и чешские бронемашины. Но теперь акцент помощи Запада начал смещаться, сообщил Рolitico.

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При поддержке Соединенных Штатов в Европе решили создать ремонтные предприятия, на которых будут приводить в порядок вышедшие из строя технику и оружие. Замглавы Пентагона Уильям Лапланте заявил, что регулярно уточняет у украинских коллег, какие запчасти требуется отправить.

ВСУ все чаще демонстрируют острую нехватку вооружений. Бойцы добровольческого штурмового казачьего корпуса рассказали, что армия столкнулась с острой нехваткой турецких дронов Bayraktar. Вместо них украинские военные начали применять сельскохозяйственные беспилотники, рассказало РИА «Новости».

Расхлебывать конфликт Украина будет сама

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, член Молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин отметил в разговоре с «360», что прижимистость Запада, который уже не так щедро раздает оружие ВСУ, связана с последним саммитом НАТО.

На встрече в Вильнюсе альянс дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не готов не то что рисковать своими современными новейшими технологиями, но и, в принципе, ввязываться в прямой боевой конфликт с Россией. Юрий Самонкин

По словам политолога, задача НАТО — подсмотреть слабые и сильные стороны российских вооруженных сил и проанализировать дальнейшие шаги на случай, если военный конфликт Москвы с альянсом все же случится и перерастет в третью мировую войну.

«Полем для этого эксперимента выбрали Украину. Кроме каких-то отдельных резолюций — гарантий суверенитета, создания каких-то рабочих групп между НАТО и Украиной, — альянс, собственно, ей ничего не предлагает», — сказал Самонкин.

Киевскому режиму придется самому расхлебывать конфликт, добавил эксперт. Члены блока между тем однозначно заявили: пока Украина не победит, ни о каком вступлении в НАТО не может быть и речи.

Европа рискует остаться безоружной

Российская армия продолжает уничтожать западную военную помощь. Натовские танки и гаубицы, конечно, затягивают конфликт, но отлично горят, приближая победу России, подчеркнул Самонкин. При этом Европа, увлеченная помощью ВСУ, совершенно забывает о собственной, внутренней безопасности.

«Террористические угрозы или угрозы каких-то радикальных группировок никуда не ушли, не исчезли. Кроме того, если НАТО и страны ЕС продолжат поставлять истребители и танки, у них не остается оружия для внешних вызовов», — сказал политолог.

Натовские генералы прекрасно видели, что их техника крайне неэффективна на Украине, добавил собеседник «360». Кроме того, они справедливо опасаются, что российские военные попросту завладеют оружием с современными технологиями и сведут на нет возможное преимущество противника.

«Они будут минимизировать поставки оружия и тем более современных технологий, ограничившись какими-то боеприпасами и бронемашинами. Впрочем, их российская армия разбивает пух и прах», — заверил Самонкин.

Украину сделают виноватой

Главный научный сотрудник Института Европы профессор Николай Межевич напомнил, что еще история украинско-московских и украинско-польских отношений в позднем Средневековье показала: любые преференции только возбуждали аппетит Украины.

«Это возможность торговаться со Стамбулом, Москвой и Варшавой одновременно сформировала некий особый психотип. И хотя с тех пор прошло много веков, ничего не изменилось. Поэтому, даже если Соединенные Штаты Америки отдадут все свое вооружение и останутся с рогатками, Украина скажет, что этого мало», — сказал Межевич.

Предположение, будто Украина может военным путем победить Россию, смешна, подчеркнул Межевич. Об этом говорили даже сами натовские аналитики. Когда цепочка эскалации дойдет до ядерного порога, выяснится, что альянс ничем серьезным помочь Киеву не сможет.

Не бывает так, чтобы небогатая страна, хоть и крупная по европейским масштабам, выиграла у ядерного государства, которое, по самым скромным оценкам, даже численностью населения в 2014 году превосходило Украину в три раза. Николай Межевич

Сейчас россиян, вероятно, больше уже в четыре с половиной раза. Плюс куда более высокие экономические показатели и ресурсное обеспечение.

«Наши оппоненты переживают, начинают обсуждать и искать виновных. Разумеется, Париж не будет назначать виновным Берлин, а Берлин — Париж. Поэтому виноватым окажется или Киев, что наиболее вероятно, или „осетрина второй свежести“ — Варшава, которую в наказание снимут с пробега», — резюмировал Межевич.