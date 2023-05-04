Спецоперация 04 мая 2023, 14:54 Разведка боем. Началось ли контрнаступление ВСУ? Военный эксперт Сивков: ВСУ выявляют огневые точки, которые будут пытаться нейтрализовать Telegram

Читать 360tv в

Слухи о том, что украинские войска начали контрнаступление, преувеличены. Пока ВСУ лишь ведут разведку боем и выявляют огневые точки российской армии. Но они не оставляют попыток устраивать диверсии в России. Впрочем, ответы на Украину «прилетают» достаточно быстрые и убедительные.

Пригожин заявил о начале контрнаступления

Глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска начали контрнаступление. Он уточнил, что у ВСУ «люди и снаряды в безлимите», неприятель показывает активность по периметру и внутри фронта.

Реклама

Также известно, что противник направил большую колонну техники в сторону Северска, это Кременское и Лисичанское направления. Не исключено, что там украинцы попытаются сконцентрировать силы для основного либо отвлекающего удара.

ВСУ действуют не только на линии соприкосновении. Они регулярно устраивают диверсии и пытаются атаковать беспилотниками российскую территорию. В ночь на 3 мая нападению подвергся Кремль, но вражеские дроны успешно нейтрализовали.

Россия бьет вглубь Украины

Тем временем российская армия поражает важные для ВСУ объекты. В ночь на 4 мая прогремело несколько взрывов Киеве и Одессе, воздушную тревогу объявили еще в 12 регионах Украины.

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» / РИА «Новости»

Раннее ВС России нанесли удар по Сумской и Черниговской областям, а также по Павлограду: целью стали железнодорожная инфраструктура и склады с боевыми комплектами для украинской армии и горюче-смазочными материалами.

Кроме того, там уничтожили химбкомбинат — обстрелы привели к детонации твердого ракетного топлива, которое хранилось на этом объекте еще с советских времен. Во время атак ликвидировали и боевиков Нацгвардии Украины.

Наступление ВСУ впереди

Говорить о начале контрнаступления украинцев пока рано, сообщил «360» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

Если бы контрнаступление началось, в дело пошли бы крупные удары танковых колонн, мощнейшие артиллерийские удары и так далее. Пока этого не случилось. Полагаю, речь идет об эффективной разведке боем при подготовке наступления: ВСУ выявляют огневые точки, которые будут пытаться нейтрализовать. Константин Сивков

По его словам, большие суточные потери ЧВК «Вагнер», о которых рассказал Евгений Пригожин, обусловлены тем, что противник начинает оказывать сопротивление, активизируя свою артиллерию.

Военный эксперт подчеркнул, что на протяжении всего времени в СВО был задействован весьма ограниченный контингент российских войск. Поэтому армия готова к попыткам наступления украинских солдат: у России достаточно резервов боеприпасов и военной техники.

«В случае начала контрнаступления ВСУ российская армия будет наносить удары по наступающим войскам противника и в районах их сосредоточения. Также будут наносить удары вглубь территории Украины, по объектам военного управления и инфраструктуры», — подытожил Сивков