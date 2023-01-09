Эксклюзив 09 января 2023, 18:15 «Кампания обещает быть жаркой». Разбор нового брифинга Минобороны России Военный аналитик Онуфриенко: российские военные ожидают приказа о большом наступлении

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Российские военные вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» добились определенных успехов при наступлении на Соледар в ДНР. На южных окраинах Артемовска тем временем продолжаются бои за Опытное, северную часть которого пока удерживают ВСУ. Военный аналитик Михаил Онуфриенко специально для «360» разобрал очередной брифинг Минобороны России.

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Далее — прямая речь.

Обмен пленными и обстрелы ВСУ

Вчера состоялся первый в этом году обмен пленными, домой вернулись 50 наших ребят. Сколько было отдано военнослужащих противника — неизвестно, но предыдущий обмен прошел 31 декабря: тогда за 82 наших солдата отдали 140 украинских военных.

Продолжаются обстрелы нашей территории. Только за время «рождественского перемирия» и только по Донецкой Республике ВСУ выпустили более сотни ракет и снарядов. Вчера обстреляли поселок Теткино в Курской области, с трех сторон окруженный территорией, которую контролирует хунта. Пострадавших нет, но электроснабжение было на время прервано.

На Белгородчине обстреляли поселок Новая Таволжанка. Там повредили крышу птицефермы, пострадавших нет. Над северным мысом Севастополя сбит очередной украинский БПЛА. Туда летают регулярно, регулярно их сбивают, тем не менее это будет продолжаться до бесконечности, пока линия фронта существенно не отодвинется куда-нибудь к польской границе.

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Успехи ЧВК «Вагнер»

Наибольших успехов традиционно добиваются «оркестранты Вагнера». В Соледаре они ведут наступление уже в районе соляного рудника № 1 и № 3. На севере города Вооруженные силы России и вагнеровцы вышли к Юрчиной Горе, что позволило перерезать огнем трассу на Благодатное. То же самое происходит на юге — до трассы от контролируемой нами территории четыре-семь километров.

Причем успехи в Соледаре качественно сказываются на положении гарнизона, удерживающего большую часть Бахмута, который постепенно становится Артемовском. Между Соледаром и Артемовском наши выбили подразделения 60-й и 17-й бригад [ВСУ] из села Подгороднее и вышли к Красной Горе.

На юго-востоке «оркестранты» продвигаются к мусоросортирующему заводу. На южных окраинах Артемовска продолжаются бои за Опытное, северную часть которого удерживает противник, и за Клещеевку, которую он пока удерживает полностью. Взятие этих населенных пунктов сделает положение остатков гарнизона в Артемовске безнадежным.

РИА «Новости»

Военные ждут приказа о наступлении

В остальном на фронтах без перемен. Продолжаются позиционные бои в Марьинке — вооруженные силы хунты удерживают западную окраину городка. Под Угледаром после освобождения Павловки и Шевченко изменений и продвижения наших войск вперед нет. Продолжаются бои под Новомихайловкой. Ровно так же продолжаются бои под Невельским, идут уличные бои в Первомайском и Водяном, который находится недалеко от поселка Пески.

Севернее, в районе Купянска, северо-западнее Сватово, нашим Вооруженным силам пока не удается установить контроль над Новомихайловкой, бои за которую продолжаются второй месяц. Точно так же, как к югу и юго-западу от Сватово, продолжаются бои за Макеевку.

В целом обстановка с прошлого года не изменилась. Идут позиционные бои на всем участке, кроме Северска, Соледара и Артемовска. В Донбассе, как и на границе к югу от Белгорода, наши солдаты ожидают приказа о большом наступлении. <…> Как бы там ни было, кампания обещает быть достаточно жаркой.