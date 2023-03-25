Эксклюзив 25 марта 2023, 19:04 Танки ВСУ испугались грязи Военный журналист Борзенко: загрядотряды из наемников внесли в ряды ВСУ раскол

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Российская авиация в зоне проведения спецоперации активно отрабатывает цели во втором эшелоне обороны противника, рассказал «360» военный журналист Алексей Борзенко. По его словам, ВСУ ежедневно теряют по 500-700 бойцов, а в целом в рядах украинской армии наметился раскол. Причина — в действии иностранных наемников, которые толкают на убой рядовых солдат.

Далее — прямая речь.

ВСУ продолжают терять людей

В принципе, эти сутки ничем не отливаются от предыдущих. Позиционные бои продолжаются, где-то мы наступаем, где-то мы держим оборону. Потери у ВСУ, в общем-то, стандартные — где-то от 500 до 700 человек в сутки. Это достаточно высокие потери. И связаны они с тем, что противник пытается на различных участках противостояния провести маленькое наступление, прощупывание соприкосновения с противником.

На Донецком направлении идут активные боевые действия, при участии артиллерии южной группировки уничтожено больше 155 украинских военнослужащих, три бронированных машины, пять автомобилей, а также гаубицу Д-30.

Следует сказать, что уже несколько дней не уничтожают ни одного танка со стороны ВСУ — их берегут, в этих попытки малых прорывов танки не бросают. На других фронтах тоже ситуация — на Купянском [направлении] — 55 ВСУ-шников уничтожено, на Краснолиманском — 85, где-то 70 — это на Южно-Донецком и Запорожском, [уничтожили] ударом авиации и огнем артиллерии.

Из основных вещей надо сказать, что наша авиация очень активно сейчас работает по второму эшелону обороны противника. Речь идет о скоплениях противника на глубине 35-45-50 километров. Очень активно [самолеты] участвуют — машины садятся на дозаправку, меняются пилоты, и они снова уходят в боевую. Очень активно используется наша штурмовая авиация.

Наемники раскололи украинскую армию

В этой сводке (Минобороны — прим. ред.) почти ничего не говорится о боях за Артемовск, а это важное направление нашего боестолкновения с противником. Здесь можно черпать информацию из пресс-службы ЧВК «Вагнер». Что там происходит: очень постепенно «вагнеровцы» вгрызаются в городские улицы и берут дом за домом, подъезд за подъездом, подземные коммуникации — одну за другой. Там идут очень интенсивные бои кинжального типа, когда между противником и нами 30-50 метров, то есть чуть ли не штыковой бой. Штыкового, конечно, нет — я сказал образно.

Что важно — в ВСУ произошли большие конфликты с наемниками. В чем суть этих конфликтов — присланные из Европы и США наемники, штатные офицеры-профессионалы командуют ВСУ-шниками, а ВСУ-шники в данной ситуации — сборная солянка. Здесь не только те призывники, которые по 500-600 человек ложились в землю в боях, в которых они совершенно не могли принимать участия, потому что были неподготовленными. Это мясо, «Бахмутская мясорубка». Термин появился не зря — бои, в которых обычный ВСУ-шник, пойманный на улицах Киева и загнанный в Бахмут военкоматами Киева, живет пять-шесть часов, после чего просто погибает, потому что в таких интенсивных тяжелых боях воевать не умеет. Так вот, присматривать за ними поставили наемников. И здесь вскрылись очень интересные цифры.

Зеленский говорил о том, что на его стороне воюют 20 тысяч наемников. Не знаю, может полгода или год назад такая цифра и могла показывать какую-то попытку дать объективную картинку, но сегодня нет. На стороне ВСУ только полторы тысячи наемников.

И вот их ставят в так называемые подразделения — заградотряды. Тех, кто пытается сбежать, пытается уйти, эти наемники опять посылают в бой, и уже конфликт такой — там идут перестрелки между вэсэушниками и наемниками.

ВС России не дают противнику концентрировать силы

Действительно, идет активная боевая деятельность наших вертолетов и наших самолетов. Сбрасывается большое количество боеприпасов на врага и зачищается так называемая вторая линия — это 20-50 километров, второй эшелон. По-военному можно было бы сказать, что это тылы, но активные, в которых должны концентрироваться войска перед броском на передовую линию.

Авиация и артиллерия, которые бьют по этим местам, не дают концентрироваться вэсэушникам, чтобы в какой-то точке было большое количество танков и военнослужащих. Любое перемещение на грузовиках будет замечено.

Танки грязи боятся

Надо сказать о факторе погоды. На Украине начинается весна — именно в тех местах, где идут боевые действия. Грязь потихонечку начинает застывать, но она еще не застыла, поэтому бросать бронетехнику туда, особенно натовские танки, Leopard, Abrams, Challenger, сейчас пока рано. Это тяжелые машины, которые завязнут в грязи и оттуда не вылезут, поэтому пока их не пускают. А перемещать всю эту бронетехнику по асфальтированным дорогам тоже не просто. Мосты или развязки, которые там есть, выдерживают технику только до 50 тонн.

Надо понимать, что все эти мосты и развязки строились еще в Советском Союзе. Строители хорошо помнили опыт Великой Отечественной войны, когда на нас шли королевские «Тигры» — тяжелые танки, поэтому [все] сделано все было таким образом, чтобы до 50 тонн техника прошла, а свыше 50 [нет].

Ну, а наши танки Т-90М «Прорыв» весят где-то 47-49 тонн, они укладываются в параметры. А вот Challenger, Leopard и Abrams, которые весят за 60, а некоторые в полном обвесе — почти 70 — они по этим трассам не пройдут, поэтому это еще одна проблема, которую ВСУ должны каким-то образом решить.

Отследить врага помогут спутники

Все говорят, что ВСУ готовятся к наступлению, но пока сложно говорить, в каком месте, где и как это может начаться. Причем это может начаться не в одном месте, а сразу в двух или трех. Есть информация, которая приходит из наших частей — пленные [украинские военные] говорят, что есть группировка со стороны Запорожья на Мелитополь, там 80 тысяч человек. Но брони пока не видно.

Сейчас происходят вялые боестолкновения, хотя и они дают такие потери у вэсэушников. Извините, 500-700 человек в день — это много. Идет ожидание того, что будет. Климатические условия показывают, что время туманов и дождей закончилось. Там яркое и светлое небо. Вы помните — «Тиха южная ночь на Украине, видны звезды». Это значит, что со спутников поступает вся информация о каких-то попытках перемещения. Такая же климатическая ситуация была в Ираке, когда американцы могли со своих спутников смотреть любое перемещение бронетехники. Так же мы сейчас смотрим на перемещение какой-то бронетехники ВСУ, но его на данный момент пока нет.

Украинские дроны отправили на посадку

Идет уничтожение гаубиц. Каждый день уничтожают несколько гаубиц Д-30, Д-20, М-777. Какие-то броневички, какие-то пикапы с поставленными в кузовах крупнокалиберными пулеметами — все это уничтожают. Как называли эти машины еще в Сирии — «джихадмобили». Ждем дальнейшего развития ситуации.

Надо отметить, что ежедневно увеличивается количество беспилотников, которые сбивают наши [системы] ПВО. За сутки сбили 11 беспилотных летательных аппаратов, среди них — один Bayraktar TB2. Это в районе Луганской Народной Республики, под Краматорском, Кирилловкой, Владимировкой. Увеличивается количество роботизированных беспилотников, которых нашим [системам] ПВО приходится сбивать.