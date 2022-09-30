Путин посвятил свое выступление отношениям с Западом и развороту на Восток | 360°

Эксклюзив 30 сентября 2022, 20:30 Поделиться Telegram

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Viber Путин посвятил свое выступление отношениям с Западом и развороту на Восток Депутат ГД Новиков: Путин посвятил свою речь отношениям с Западом и развороту на Восток РИА Новости

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Состоялся исторический процесс подписания документов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. После церемонии президент страны Владимир Путин выступил с речью, в которой он рассказал об отношениях с Западом и концепции разворота на Восток. Об этом «360» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Далее — его прямая речь.

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Кульминационный момент

Это исторический процесс. Событий происходило много и много еще будет происходить, но сегодня был один из кульминационных моментов.

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Процедура включения новых территорий в состав России потребует времени. На следующей неделе Госдума начнет работу с рассмотрения договоров, которые сегодня были подписаны в Кремле. Ратификация договоров должна состояться.

Динамика событий вокруг Украины и России приобретает новый характер — неслучайно очень активно эту ситуацию обсуждают на Западе, неслучайно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет официальную заявку на вступление в НАТО ускоренным порядком. Думаю, серьезно относиться к его заявлению не стоит, так как механизмы НАТО не позволят этого сделать.

РИА Новости

Одно из свежих заявлений генсека альянса Йенса Столтенберга было как раз об этом: альянс поддерживает Украину, но не воюет против России. Вступление Украины в НАТО означало бы состояние войны с Россией, а Запад к этому не готов, да и нет в этом необходимости. Свои задачи, связанные с контролем над Украиной, ослаблением России и Европы, Запад и так решает посредством войны.

Четыре региона вновь станут российскими. На посыл президента России Владимира Путина начать переговоры с Россией Зеленский ответил отрицательно — это значит, что события будут продолжаться. Мы не можем исключать, что и на других территориях Украины в перспективе также пройдут референдумы с подобным результатом.

Отношения с Западом и переориентация на Восток

Речь президента была целиком посвящена отношениям России с Западом и демонстрации логики, которой Запад подчиняет свои действия сейчас и подчинял всегда. Речь была идеологически заостренной. Путин подчеркнул, что Россия стала на принципиальный путь противостояния неоколониалистическим поползновениям.

РИА Новости

Он напомнил, какую роль в прошлом веке сыграл Советский Союз в борьбе с колониальной системой. Напомнил, что с механизмами колониализма, которые существуют и которые Запад конструировал «на завтра», мы мириться не будем.

Эта речь могла и не произноситься, если бы шла только о возвращении четырех регионов в состав России. Она имела свой самостоятельный смысл, и он в том, что российский президент предложил идеологическое наполнение концепции разворота на Восток.

По идее, если государственный механизм в России функционирует отлаженно, тогда чиновники всех уровней должны теперь руководствоваться тем, что разворот на Восток — это не форма речи, не какой-то фантом. Глава государства обозначил фундаментальные причины, по которым разворот на Восток должен быть осуществлен.

Восток — это самая населенная часть мира. Во-вторых, как юг, как Латинская Америка, это самая пострадавшая от колониализма и неоколониализма часть планеты. Фактически Россия сегодня еще раз более уверенно, убедительно и осмысленно протянула этой большей части мира руку сотрудничества, подтвердила готовность вместе противостоять любым имперским поползновениям в современном мире.

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