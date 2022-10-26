Почему Украина не согласилась на нейтральный статус? | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 20:37 Путь Украины был с самого начала очевиден — и это российский путь Публицист Новоселов: русофобские силы помешали Украине пойти по истинному, русскому пути РИА "Новости"

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Почему Украина не согласилась на нейтральный статус? Да, она хотела в ЕС, но почему бы просто не стать нейтральной страной и избежать конфликта? На эти вопросы ответил публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Да, это было бы лучше, но зачем делать что-то лучше, когда можно сделать хуже? Украинские власти никогда не славились разумными и взвешенными решениями, а западные друзья с радостью подталкивали и подбадривали их, надеясь на кровопролитие между двумя братскими народами.

Земли, которые сейчас носят название Украина, неразрывно связаны с Россией более тысячи лет. Всего восемь веков назад мы были единым народом. И даже после распада Древней Руси все православные восточные славяне продолжали называть себя русскими, несмотря на постепенное расхождение их культур и языков под влиянием внешних обстоятельств.

Само понятие «Украина» появилось в Польско-Литовском содружестве, установившем власть над бывшими территориями Руси после их разорения монголами в XIII веке. Более трех веков земли, которые сейчас стали Центральной и Западной Украиной, находились под властью польско-литовской короны. И даже тогда их польские сюзерены называли их русскими.

Понятие «Украина» использовалось на Руси и в Польше для описания пограничных земель, а впервые земли современной Центральной Украины стали называть Украиной после их воссоединения с Россией в XVII веке. Причем сами казаки называли ее не просто Украина, а Малороссийская Украина.

Украинский и русский народы жили в одном государстве в течение многих столетий. Более половины всех русских и украинцев — потомки смешанных браков. Поэтому неудивительно, что подавляющее большинство украинцев и русских рассматривали дружбу и сотрудничество наших народов как нечто вечное и нерушимое. Даже неожиданное превращение Украины в отдельное государство в 1991 году изменило не так много в отношениях между людьми.

Однако в мире были силы, понимавшие, что вместе Россия и Украина способны преодолеть любые трудности, и активно работавшие над разделением наших народов. В первые годы после падения СССР эти силы еще были не настолько влиятельны, как сейчас.

РИА "Новости"

Западные СМИ признавали реальность: «…никакие искажения истории не могут обосновать отрицание того факта, что русские, белорусы и украинцы (за возможным исключением Галиции и Закарпатья) так же тесно взаимосвязаны (религией, языком, национальностью, экономикой, политикой и географией), как шотландцы, уэльсцы и англичане, из которых состоит британская нация. Нереально ожидать, что Запад поверит в возможность развития трех бывших советских республик, населенных славянами, в три отдельных государства. Антироссийские академические деятели, такие как г-н Бжезинский, переоценивают российско-украинские разногласия в своем личном крестовом походе против России…».

Это отрывок из публикации The New York Times «Россию и Украину питают одни корни», вышедшей в июне 1994 года. Стоит отметить, что в статье упоминается и даже критикуется один из главных идеологов русофобии — Збигнев Бжезинский, известный заявлением о том, что «без Украины Россия перестает быть империей».

К сожалению, такое отношение со стороны Запада длилось недолго. И в итоге русофобские силы победили и начали планомерно вбивать клин между Украиной и Россией, стремясь создать между ними широкую пропасть. За прошедшие годы на Украине было несколько русофобских правительств, однако то, которое пришло к власти в результате переворота в 2014 году, стало самым радикальным из них.

О каком нейтралитете мы вообще говорим? Путь Украины был с самого начала очевиден — это был российский путь, что и случилось бы, если бы не хитрые махинации и ползучая пропаганда со стороны русофобских сил. Возможно, некоторые прошлые украинские правительства и заботились о благе своей страны и украинцев, но тех, кто пришел к власти в 2014 году, заботило исключительно продвижение русофобских идей и превращение Украины в «анти-Россию».

РИА "Новости"

Этим силам не был нужен никакой нейтралитет. Они хотели создать страну, свободную от русского языка, русской культуры и русского духа, и приложили к этому все свои силы. Это и стало основополагающей причиной нынешнего конфликта, в котором Россия стремится освободить братский народ от морока чужеродного влияния.