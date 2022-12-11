Эксклюзив 11 декабря 2022, 14:17 Пустое бахвальство. ВСУ бряцают оружием, но бить по России им нечем Политолог Михайлов: ВС РФ нанесут удары возмездия за атаки по российской территории РИА «Новости»

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Высшее украинское руководство рассуждает о вероятности нанесения ударов по объектам на территории России, но у военных нет такого оружия. Украина полностью зависит от поставок Запада, который не спешит передавать ей мощные дальнобойные ракеты. За каждую попытку атак по российским объектам киевский режим поплатится, а отключение электричества покажется жителям страны самым слабым последствием, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

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На мой взгляд, заявления секретаря СНБО Украины [Алексея] Данилова о том, что ВСУ готовы наносить удары по всей территории России, ничем не обоснованы. Наверняка они просто опираются на мнение Вашингтона, которое было выражено в газете The Times. О том, что США якобы разрешили наносить [эти] удары. Единственное, там сказано про удары не по конкретным физическим лицам, а с оговорками.

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Изначально украинцы отрицали свою причастность к нанесению ударов по территории России беспилотниками. Сейчас они заявляют, что готовы наносить удары везде. То есть себе сами противоречат.

Они опираются только на мнение своих западных партнеров. Но разовый хайп, который они получили, станет уроком для российских военных. Мы быстро учимся и более таких актов постараемся не допустить.

Тем более, у Украины нет технических возможностей наносить удары по всей территории России. Нет возможности собирать беспилотники и делать высокотехнологичное военное оборудование и вооружение. Если они появятся у ВСУ, то только благодаря поставкам, если они будут, со стороны западных партнеров. Но это будет объявление открытой войны НАТО с Россией, и будут сделаны соответствующие выводы.

Страну погрузят во тьму

Украину ждет еще больший блэкаут, чем был до этого момента. Отключение электричества покажется им самым слабым из того, что произойдет. На мой взгляд, российские военные уже принимают решения о нанесении ударов возмездия, а какими они будут — покажет время.

Наступает тот переломный момент, когда российские войска взяли полную инициативу по всей линии фронта, а Украина несет тяжелейшие потери. Это видно по отчетам как западных экспертов, так и наших. Существовать этому государству осталось недолго.

Западные страны пытаются поддержать настроение украинских военных и гражданского населения, которое терпит лишения и задает вопросы о том, почему хунта не договаривается. Россия для себя приняла решение: Украина недоговороспособна, и вопрос с ней будут решать кардинально.