Эксклюзив 12 августа 2023, 18:35 «Пустились во все тяжкие». Россиянам объяснили, зачем ВСУ вновь ударили по Крымскому мосту Военный эксперт Дандыкин: ВСУ бьют по Крымскому мосту из-за неудач на фронте РИА «Новости»

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ВСУ окончательно «перешли к терактам» из-за неудач на фронте и отчасти в качестве мести за удары ВС России по украинским военным аэродромам. Таким мнением с «360» поделился капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Безысходность ВСУ

Собеседник канала напомнил, что на Украине давно называли Крымский мост «одним из самых желанных стратегических объектов».

«В силу того, что сейчас у них не складывается на фронтах СВО — ни на юге, ни на севере, ни тем более на Купянском, — ВСУ пускаются во все тяжкие», — считает Дандыкин.

Он добавил, что для сегодняшних ударов по мосту ВСУ использовали переоборудованные советские ракеты С-200.

«Это достаточно мощная ракета с большой дальностью, может нести достаточно приличный боезаряд. И самое главное, у нее поражающая часть состоит из многих мелких шариков, которые в воздухе разрываются. Кстати, украинцы били такой ракетой наш „Ту-154“, который летел из Израиля, и погибло много людей, в том числе экипаж. Такие ракеты они применяли по Таганрогу, когда обломки упали на землю в были достаточно мощные повреждения», — констатировал военный эксперт.

Он напомнил, что ВСУ не раз подбирались к Крымскому мосту с воздуха разными способами — запускали и беспилотники, и ракеты, в том числе баллистические «Гром-2».

Быстрый ответ

Если бы не противовоздушная оборона, ущерб в этот раз мог бы быть значительным, потому что там «приличное количество взрывчатки», однако ПВО как раз создана для уничтожения таких целей. Эксперт пояснил, что в противовоздушной обороне есть и дальние комплексы (С-400), и такие, которые «уничтожают противников, прорываются через первую линию обороны и бьют уже другие комплексы» («Бук-М3», «Тор» и так далее).

«То, что ВСУ окончательно перешли к терактам, очевидно. В какой-то степени они огрызаются на те удары, которые мы наносим сейчас по их аэродромам», — продолжил Дандыкин.

Он предположил, что на аэродромах хранится западное вооружение.

Ответ России, по мнению военного эксперта, будет традиционным: удары по центрам принятия решений, складам боеприпасов и так далее. Василий Дандыкин указал на то, что такие удары в принципе наносятся постоянно: каждый день воздушная тревога объявляется или в отдельных регионах Украины, или по всей стране. Он не исключил, что на этот раз ответ последует очень быстро — возможно, в ближайшие часы.