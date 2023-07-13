Спецоперация 13 июля 2023, 16:06 Пульт для убийцы западных танков. Лучший из российских ПТРК получил новые возможности Военный историк Кнутов: ПТРК «Корнет» незаменим в ходе боевых действий Викимедиа

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Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» получил возможность дистанционного управления. Теперь российский «убийца танков» сможет не только громить западную военную технику, но и беречь жизни своих солдат. Подробности — в материале «360».

«Корнет» получил пульт ДУ

Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине уничтожили блиндаж ВСУ с применением комплекса дистанционного управления «Курган» для противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

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Наводили его с выносного пульта удаленного управления. Место запуска боеприпаса демаскируется, и противник не может знать, где именно расположены российские бойцы. Такие разработки помогают минимизировать потери.

Разработчики передали в распоряжение РИА «Новости» видеозапись работы наведения с помощью прицельных средств комплекса, пуска управляемой ракеты и поражения блиндажа ВСУ, который находился на одном из терриконов.

Применение ПТРК «Корнет» на Украине

Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал «360», что противотанковые ракетные комплексы, в том числе «Корнет», активно применяют во время СВО для уничтожения не только бронетехники, но блиндажей и других укреплений противников.

Главная особенность наших противотанковых комплексов в том, что они могут пробить броню, которая защищает танк, причем не только основную, но и динамическую защиту стандартной боевой части. Юрий Кнутов

По словам эксперта, это позволяет относить «Корнет» к одному из лучших ПТРК, которые есть на вооружении российской армии и вообще в мире. Кстати, их также можно устанавливать на различные автомобили, не только бронированные, но и типа багги.

«Применение этих комплексов позволяет решать задачи быстро и эффективно. Их бронепробиваемости вполне хватает для того, чтобы уничтожать любой танк, включая Leopard-2, Challenger и Abrams. Поэтому „Корнеты“ незаменимы в боевых действиях», — подчеркнул Кнутов.

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«Курган» поможет «Корнету»

По бронепробиваемости «Корнет» превосходит западные ПТРК, отметил Кнутов. Его конкурентами можно считать американский Javelin и израильский Spike Nlos.

Последние достаточно универсальны: у них широкий спектр действий на несколько вариантов ракет, позволяющих поражать цель и вблизи, и на большой дальности.

Особенность западных комплексов в том, что они действуют по принципу «выстрелил и забыл». Нам же приходится держать цель на прицеле практически все время, пока ракета не поразит ее. И боевой расчет становится уязвим: тепловой след после пуска ракеты легко заметить. Юрий Кнутов

Похоже, новая разработка российских ученых — комплекс дистанционного управления «Курган» — сможет решить эту проблему. Теперь вести огонь противотанковым ракетным комплексом «Корнет» будет максимально безопасно для российских бойцов.

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Какие западные танки способен уничтожить «Корнет»

Хотя «Корнеты» приняли на вооружение в 1998 году, они все еще остаются современными и востребованными. ПТРК прекрасно показывают себя в спецоперации на Украине: в апреле они точным ударом с термобарическим боеприпасом уничтожили танки ВСУ, контратаковавшие на Угледарском направлении.

Во время Второй ливанской войны «Корнеты» подбили не один израильский танк Merkava. Также среди уничтоженной ими бронетехники называют БТР, машины Humvee и бронетранспортеры гусеничного типа М113. В 2014 году США официально признали, что российские ПТРК подбили их хваленые Abrams.

Журналисты Military Watch также подтвердили эффективность этого противотанкового ракетного комплекса и отметили, что он может разделаться практически с любым западным танком. В Сирии, к примеру, «Корнеты» уничтожили немецкие Leopard 2 и боевые машины Bradley.