Эксклюзив 12 августа 2023, 16:01 «Публичный дом». Украине не поможет смена военкомов Блогер «Голос Мордора»: увольнение военкомов ВСУ не изменит ситуацию на Украине Unsplash

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов, обвинив их в «цинизме и взяточничестве». По его мнению, во время вооруженного конфликта это приравнивается к госизмене. Однако вряд ли это в корне изменит ситуацию в стране, а если перемены и будут, то только к худшему. Об этом специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Сомнительная забота о народе

Владимир Зеленский взял да и уволил всех областных военкомов. Мол, беспредел творится, людей гребут внаглую прямо с улиц. А сами военкомы при этом жируют, берут огромные взятки, покупают себе иностранную недвижимость и дорогие автомобили.

Запущенный случай

Есть известный анекдот про публичный дом, где из-за того, что дела шли не особо хорошо, администрация переставляла кровати. Но это не помогало, потому что надо было менять проституток. На Украине проблема запущена до такой степени, что даже смена проституток не поможет.

Собственно, главная проблема в том, что это публичный дом. И проститутки там на всех уровнях власти. Проститутки — военкомы, проститутки — мэры, проститутки сидят в Раде и правительстве. Есть и самая главная проститутка. Небритая, в майке цвета хаки с тризубом. И можно заменить вообще всех проституток, включая небритую. Но проблему это не решит.