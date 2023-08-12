12 августа 2023, 16:01
«Публичный дом». Украине не поможет смена военкомов
Блогер «Голос Мордора»: увольнение военкомов ВСУ не изменит ситуацию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов, обвинив их в «цинизме и взяточничестве». По его мнению, во время вооруженного конфликта это приравнивается к госизмене. Однако вряд ли это в корне изменит ситуацию в стране, а если перемены и будут, то только к худшему. Об этом специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — прямая речь.
Сомнительная забота о народе
Владимир Зеленский взял да и уволил всех областных военкомов. Мол, беспредел творится, людей гребут внаглую прямо с улиц. А сами военкомы при этом жируют, берут огромные взятки, покупают себе иностранную недвижимость и дорогие автомобили.Но теперь все! Отец украинского народа Владимир Зеленский позаботился об украинцах! Жирные военкомы уволены. Может быть, кого-то из них отправят даже в зону боевых действий. Нет, разумеется, не в мясные штурмы. Туда офицеры вообще не ходят. Где-нибудь в блиндаже посидит или в штабном подвале. И недолго, месяцок, чтобы потом спокойно уехать в новую квартиру где-нибудь на берегу Средиземного моря в Испании.А на его место придет новый военком. Тоже жирный и который тоже будет брать взятки. А украинцев на улицах станут «винтить» еще активнее, потому что план выполнять надо, да и в зоне боевых действий проблемы. В конце концов, можно будет быстрее заработать на квартиру в Испании или Португалии. До того как отец народа Зеленский своим волевым решением снова не сменит всех военкомов, которые жировали и брали взятки. На других таких же военкомов.
Запущенный случай
Есть известный анекдот про публичный дом, где из-за того, что дела шли не особо хорошо, администрация переставляла кровати. Но это не помогало, потому что надо было менять проституток. На Украине проблема запущена до такой степени, что даже смена проституток не поможет.
Собственно, главная проблема в том, что это публичный дом. И проститутки там на всех уровнях власти. Проститутки — военкомы, проститутки — мэры, проститутки сидят в Раде и правительстве. Есть и самая главная проститутка. Небритая, в майке цвета хаки с тризубом. И можно заменить вообще всех проституток, включая небритую. Но проблему это не решит.Надо ликвидировать публичный дом. И поставить на его месте что-нибудь удобоваримое. Например, овощной магазин или мастерскую по пошиву одежды. Да что угодно, лишь бы не публичный дом. Лишь бы не было проституток, которые всем рулят.
Владимир Зеленский
Украина
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