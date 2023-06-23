Эксклюзив 23 июня 2023, 15:31 «Время правления Зеленского подходит к концу». Прозрение об украинском конфликте пришло в Европу Политолог Михайлов: США затеяли конфликт на Украине, чтобы лишить ЕС нормальной экономики Официальное интернет-представительство президента Украины

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Европа начала осознавать, что США спровоцировали украинский конфликт, чтобы получить контроль над экономикой Евросоюза. Европейские СМИ кричат об ущербе от антироссийских санкций, признания начали появляться даже в речах их политиков. Но на переговорах Россия не уступит ни метра своей земли и выдвинет условия для завершения боевых действий, заявил «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

В последние дни мы видим, что Запад готовит для Зеленского какую-то пакость. Потому что он не справился с контрнаступлением. Все ограничения против России не работают, Европа страдает от введенных ей санкций, экономика в упадке.

Цели, поставленные для вовлечения Украины в противостояние с Россией, остались нереализованными. Европейцы начали осознавать, что США затеяли все это, чтобы лишить нормальной экономики Евросоюз.

Зеленскому не спастись от мести за убийство украинцев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала кричать, что им нужен мир, а не прекращение огня. Польские пресса пишет о том, что контрнаступление ВСУ не удалось. Если даже в Польше об этом стали говорить, то утешительным призом для Зеленского будет не прекращение огня, а вилла под охраной где-нибудь в Уганде.

Думаю, после той мясорубки, которую Зеленский устроил своему народу, его просто уничтожат. Он знал, на что шел — на предательство украинского народа, который попал в мясорубку в угоду западным партнерам Киева.

Россия не уступит ни метра земли

Думаю, Запад будет готовить почву для мирных переговоров, но там понимают, что Россия не уступит ни метра. По моему мнению, мы заявим еще большие претензии. Потому что прошло время, нас обманывали с Минскими соглашениями. Теперь никто не будет соглашаться на условия Запада.

РИА «Новости»

Фактор Китая

Разговоры о том, что Китай станет инициатором мирного процесса, я считаю преждевременными. Да, как посредник КНР может выступить, это мощная страна. Но мы абсолютно субъектны, и если мнение других наших партнеров пойдет вразрез с нашими интересами, то они не повлияют на решения президента Владимира Путина.

РИА «Новости»

Начался перелом

Время правления Зеленского и его хунты подходит к концу, мы видим это на линии соприкосновения. Думаю, осталась пара месяцев основной фазы боевой действий. Дальше они продолжатся, но менее ожесточенно.

Сейчас идет перелом: на Западе осоздают, что Россия побеждает, и готовятся к мирными переговорам. Европа дает понять Зеленскому, что если он что-то не предпримет, то его ждут большие проблемы.