Эксклюзив 27 декабря 2022, 18:34 Простые украинцы стали пешкой ради обогащения США Обозреватель ТАСС Литовкин: командование ВСУ заискивает перед США РИА «Новости»

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Командование ВСУ, заискивая перед Соединенными Штатами, проявляет чудовищный цинизм как к собственным солдатам, так и к иностранным наемникам. Такое мнение в разговоре с «360» высказал полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

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Далее — прямая речь.

Минобороны сообщило, что за последние сутки на каждом из четырех направлений спецоперации России в местах боестолкновений с ВСУ уничтожено от 30 до 70 солдат противника. При этом месяца два-три назад суточные потери противника исчислялись сотнями.

Сейчас в рядах ВСУ остались практически одни наемники. Да, украинское командование не жалеет и солдат-соотечественников. Им не жалко «отечественного» пушечного мяса для выполнения воли США. А простые украинцы для американцев — люди второго, если не третьего или четвертого сорта.

Им все равно, что солдаты ВСУ гниют, погибают, калечатся в местах боестолкновений с ВС России. Украинскому командованию безразличны судьбы соотечественников, отправленных в зону конфликта. Руководству ВСУ важно лишь одно: удовлетворение Соединенных Штатов.

Штатам выгодно, чтобы вооруженный конфликт России и Украины продлился как можно дольше. Американцы поставляют ВСУ оружие и надеются получить за него оплату. Попросту зарабатывают на этом конфликте.

Проще сказать, что боестолкновения российских вооруженных сил и ВСУ — не что иное, как противостояние России и американцев. Простое украинское население стало пешкой в игре. Это лишний раз доказывает, что чудовищные людские потери ВСУ — да и наемников тоже — никого не волнуют.

Новая тактика в Новом году

Из последних брифингов Минобороны нужно сделать важный вывод: столкновения ВС России и ВСУ идут не в пользу противника.

Союзные силы атакуют украинские боевые позиции, уничтожают вооружение и живую силу. В том числе наносятся удары по технике, с помощью которой ВСУ обстреливают Макеевку, Горловку и Донецк.

Украина все время подтягивает новое оружие и продолжает обстрел столицы ДНР. Скорее всего, такая обстановка продлится ровно до тех пор, пока союзные силы не перейдут в решительное наступление.

Смена тактики может случиться, когда в эту зону прибудут резервисты и мобилизованные россияне в полном объеме. Скорее всего, это будет после Нового года, во второй половине января. На мой взгляд, именно тогда прекратится обстрел ДНР и ЗАЭС, а российская армия вернет контроль над оставленными ранее территориями Херсонкой области.