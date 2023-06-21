Эксклюзив 21 июня 2023, 14:12 «Прощения не будет». Украинским националистам предрекли уничтожение Военный эксперт Михайлов: Россия поймает и осудит всех украинских националистов РИА «Новости»

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Украинских националистов ждет печальная судьба, поскольку Россия поймает и осудит всех участников подобных бандформирований. Таким прогнозом в беседе с «360» поделился военный эксперт Евгений Михайлов.

Южный окружной военный суд назначил на 21 июня рассмотрение дела в отношении девяти участников диверсионной штурмовой неонацистской группировки «Медведи SS»*. Оказавшись в плену, командир нацбата Александр Кравцов отмечал, что Россия Украине не по зубам. По словам Михайлова, это заявление лидера бандформирования его не удивило.

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«Они убедились в том, что делает Российская Федерация — главари бандформирований уже многие осуждены, пойманы, и мы поймаем всех. И они это прекрасно понимают», — подчеркнул собеседник «360».

Украинские националисты начинают призывать к завершению боевых действий, обратил внимание военный эксперт. Они говорят, что у них остались родственники на родине, а Запад и Европа используют Украину, отметил Михайлов.

Собеседник «360» задался вопросом, где националисты были раньше, когда Россия говорила о недопустимости конфликта между братскими народами. Российская сторона предупреждала, что нельзя допускать нацистов, продвигать нацистские термины, идеологию и ненависть к русским, напомнил военный эксперт.

«Они сейчас увидели, что Россия перемалывает нацизм, лишает Украину любых шансов на существование. И сейчас появляется осознание, что, оказывается, во всем виноват Запад. Раньше были во всем виноваты русские, а сейчас виноват Запад. О чем это говорит? Они боятся уничтожения. Уничтожение неминуемо, прощения не будет», — резюмировал Михайлов.

* Диверсионно-штурмовая нацистская группа «Медведи SS» входит в нацбатальон «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещенный в России.