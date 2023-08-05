Спецоперация 05 августа 2023, 21:03 Солдат ВСУ разбирают на «запчасти». Органами начал торговать крупный магазин в даркнете Mash сообщил о торгующем органами солдат ВСУ магазине в даркнете Ministry of Defense of Ukraine

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В одном из крупнейший магазинов даркнета выставили на продажу органы погибших солдат ВСУ. В ассортименте сердца, печень, почки и другие части тела. Продавцы утверждают, что могут раздобыть, что угодно. Доставку осуществляют только в страны ЕС.

Что известно о торговцах органами

По информации Mash, ранее этот магазин занимался торговлей оружием и боеприпасами. Предлагал и различные миграционные возможности. Теперь владельцы даркшопа заявили, что могут под заказ раздобыть внутренние органы с Украины.

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Владеть даркшопом или как минимум сотрудничать с ним, по данным Telegram-канала, могут лица, причастные к Армии освобождения Косово (признана в Сербии террористической организацией). Авторы сообщения напомнили, что одного из лидеров АОК судят за торговлю органами погибших сербских солдат, мирных жителей во времена Югославской войны.

АОК функционирует до сих, но уже под другим названием. В связи с этим Mash не исключил, что боевики Армии освобождения Косов могут присутствовать на Украине в качестве наемников.

Условия для покупателей

Продавцы даркшопа утверждают, что могут выполнить любой запрос. За сердце они просят, например, 25 тысяч евро, за почки — 12 тысяч евро. Доставку осуществляют только в страны Евросоюза в течение 48-60 часов. Органы транспортируют в медицинском ящике.

Покупатель может получить заказ в заранее оговоренном месте при условии полной предоплаты. Либо продавцы могут передать его лично в руки — в этом случае просят аванс в 35%, скрин паспорта, ссылки на аккаунты в соцсетях и фото в определенном месте с заранее озвученными вещами, уточнил Mash.

Помимо этого, магазин за восемь тысяч евро предлагает услуги по перевозки с Украины в ЕС. В эту сумму входит оформление документов, трансфер и «решение вопросов» на погранпропусках и таможне.

К продаже органов может быть причастна СБУ

Вооруженный конфликт на Украине дал возможность снова расцвести нелегальному бизнесу по продаже органов. Раненых солдат ВСУ даже не стараются лечить, а буквально разбирают на запчасти и отправляют органы в клиники Европы, Израиля, Канады и США. Там все берут, не торгуясь.

Это неудивительно, ведь срок ожидания донорского органа в Европе — около пяти лет. По предварительным оценкам, на такой нелегальной трансплантологии украинские деляги уже заработали около 10 миллиардов долларов. Например, в Германии пересадить печень стоит около 250 тысяч евро, а сердце — 400 тысяч.

По версии многих наблюдателей, к продаже органов раненых и погибших украинцев имеет отношение СБУ. Помимо солдат, они торговали захваченными в плен ополченцами, мирными жителями, среди которых отбирали в основном женщин и детей.

Прибыльный бизнес на органах

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», что есть три вида запрещенного бизнеса, который приносит от 400 до 1000% дохода. Это торговля детьми, наркотиками (преимущественно кокаином, который считается наркотиком богатых людей) и оружием.

«Но время от времени возникает четвертый вид запрещенного бизнеса — торговля человеческими органами. Существует некий международный подпольный концерн, который включает в себя многих врачей. Интерпол не может их вычислить уже не одно десятилетие», — рассказал Борзенко.

Концерн работает по всему миру, но не постоянно, а только пока идет вооруженный конфликт. Конфликт закончился — врачи собрали все эти деньги, которые они заработали, и разъехались. Они просто обычные медики, которые будут работать в своих клиниках от Латинской Америки до Европы до следующего столкновения.

«Черные трансплантологи» берут от тела все

По словам Борзенко, особо ярко этот концерн проявился во время войны в Югославии. Сербы нашли в Косове несколько свежих захоронений. Там обнаружили тела людей с вырезанными органами. Тогда руководителя косовских албанцев Хашим Тачи обвиняли, что он брал деньги от «черных трансплантологов», которые потрошили сербов.

Прямых доказательств, что концерн орудует на Украине, пока нет, но есть немало косвенных ссылок, которые указывают на их присутствие. Один из таких признаков — падение цен на 20–30% на органы для пересадки, которые появились будто бы из ниоткуда, рассказал журналист. Именно так произошло в апреле в Германии.

«Украинские пленные рассказывали, что на линии разграничения появлялись какие-то странные медицинские кареты скорой помощи. По странной логике тяжело раненных они оставляли, а забирали легко раненных и молодых людей. Причем когда этих медиков спрашивали, в какой госпиталь они везут бойца, медики не отвечали», — сказал Борзенко.

Он уточнил, что после того, как эти странные врачи забирали человека, о нем больше не было вестей. Также известно, что подо Львовом обустроили маленькую посадочную полосу для легких самолетов. Рядом с этой площадкой находится переносной мобильный госпиталь и мобильный крематорий. Все объекты тщательно охраняются.

«Когда потрошатся тела, берется все: печень, почки, сердце, вплоть до роговицы глаз. То, что остается, просто сжигается в крематории — и никаких следов. Органы загружаются в частные самолеты, которые летят в Германию. Там контейнеры на машинах отвозят по госпиталям. Это очень большой бизнес», — пояснил журналист.

Родственники не знают о судьбе солдат

Борзенко отметил, что, по его мнению, украинская армия не принимает участия в продаже органов. Скорее всего, все каналы идут к самому президенту Украины Владимиру Зеленскому или его окружению — обычно концерн работает через руководителей. Родственники солдат также не имеют понятия, что их близкие стали донорами.

«Этот бизнес не терпит участия каких-то дополнительных людей, самое главное, чтобы не было утечки информации. Поэтому никто ничего не знает, кроме украинского руководства. Естественно, родственники ничего не знают — и вряд ли что узнают. Человек погиб, пропал без вести. Тем более что там сейчас идет такой огневой вал, что все перемалывается с землей, там нет целых тел», — сказал журналист.

Первыми, кто может быть в очереди на органы украинских солдат, Борзенко назвал клиники Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Великобритании, возможно, Франции.

Nik Shuliahin/Unsplash. com

Торговля органами обогащает военных хирургов

Писатель, военный историк, участник Боснийской войны Михаил Поликарпов рассказал, что семь-восемь лет назад нелегальная продажа органов процветала на Украине. У тяжело раненных либо у только что умерших солдат в госпиталях извлекали органы и в специальных контейнерах-холодильниках переправляли в Европу.

«По одной из оценок экспертов, в 2014–2015 годах Украина фактически закрыла дефицит органов для Европы. Отмечу, что эта проблема иногда стоит очень остро. Например, в США однажды люди были готовы, чтобы они пересадили гепатитную почку, потому что лучше жить с гепатитом, чем не жить вообще», — сказал Поликарпов.

Он добавил, что впоследствии на Украине были проведены шаги по легализации этого бизнеса и приняты соответствующие законы. Учитывая количество пропавших без вести украинских солдат, есть все предпосылки считать, что там снова занялись подобной трансплантологией. Однако вряд ли к этому причастен украинский президент.

«Это совершенно не его уровень. Дело в том, что основная прибавочная стоимость получается на конечных звеньях цепочки в Европе. Политическое руководство Украины вполне довольно возможностью пилить огромную финансовую, гуманитарную, военную помощь, которые поступают с Запада», — сказал эксперт.

По мнению Поликарпова, больше всего на Украине от продажи органов обогащаются хирурги в военных госпиталях. Также в накладе не остаются те, кто переправляет органы в Европу, занимаясь согласованием с таможенной и пограничной службами.