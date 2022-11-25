Эксклюзив 25 ноября 2022, 18:45 (обновлено: 25 ноября 2022, 19:57) Поставки оружия советских стандартов ВСУ необходимо прекратить, чтобы принудить Украину к миру Публицист Новоселов: каналы поставок советского оружия ВСУ необходимо перекрыть Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Восточноевропейская военная промышленность штампует стрелковое оружие, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы беспрецедентными темпами, нарастив производство до масштабов, невиданных с XX века. Правительства стран этого региона делают все возможное, чтобы вооружить Украину и продлить ее агонию в безнадежной борьбе против России, рассказал публицист Иван Новоселов в колонке для «360».

Реклама

Далее — прямая речь.

Вскоре после начала специальной военной операции вооруженные силы и производители многих восточноевропейских стран начали опустошать свои склады и отправлять на Украину оружие, технику и боеприпасы советской эпохи, пока Запад раскачивался и готовил поставки оружия НАТО.

Когда запасы закончились, оружейные заводы нарастили производство старой и более современной техники и боеприпасов, чтобы продолжать поставки. Этот непрерывный поток оружия помог киевскому режиму сохранить армию и избежать быстрого разгрома.

Конечно, это означает еще и деньги. У русофобских правительств Восточной Европы есть веская причина побуждать Украину затягивать конфликт и поощрять к дальнейшему безнадежному сопротивлению.

Попытка перевода ВСУ на оружие НАТО связана со множеством сложностей. Краткосрочные курсы не дают необходимые навыки для использования этого оружия, ведь они нарабатываются годами. Поэтому такие системы в основном используют иностранные наемники или это делается под прямым контролем иностранных военных советников.

Было много случаев ошибок при применении западного оружия на Украине. Недавнее сообщение о попадании ракеты ПВО NASAMS в жилой дом в Киеве лишь верхушка айсберга, а подавляющая часть таких случаев приписывается российским ударам.

Такие страны, как Чехия, имеют богатую историю производства оружия. Во время Второй мировой войны чешские заводы работали в три смены, чтобы поставлять Третьему рейху оружие, вплоть до момента его краха. А сейчас они поставляют его идеологическим наследникам фашистской Германии.

Во времена Варшавского договора восточноевропейскую военную промышленность перевели на советские стандарты, она играла важную роль в снабжении вооруженных сил коммунистических стран. Сейчас они используют этот опыт для поставки киевскому режиму вооружений и боеприпасов, с которыми ВСУ знакомы.

Эти поставки гораздо опаснее, чем поставки с Запада оружия, которое несовместимо с украинскими системами и которое Украина не может эффективно использовать без западных инструкторов.

Вооружения советского стандарта отличаются простотой, дешевизной и надежностью. Поскольку Украина и ее сторонники практически истощили свои арсеналы советского периода, непрерывные поставки оружия из бывших коммунистических стран Восточной Европы становятся все важнее для выживания киевского режима.

Поэтому одной из главных краткосрочных задач российских военных должно стать прекращение этого кажущегося бесконечным потока поставок. Мало кто из вэсэушников умеет пользоваться оружием НАТО, и большая его часть оказывается на черном рынке, а вот оружие советского стандарта дает им возможность продолжать сопротивление.

Каналы поставок оружия из Восточной Европы через Западную Украину необходимо перекрыть, чтобы принудить Киев к миру на условиях Москвы.