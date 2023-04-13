13 апреля 2023, 20:28
Пригожин назвал безвозвратные потери ВСУ от действий ЧВК «Вагнер»
Пригожин: ЧВК «Вагнер» уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне ВСУ
Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили 38 тысяч сражающихся на стороне ВСУ, заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин. По его данным, 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и окрестности этого города. Комментарий опубликовала пресс-служба предпринимателя.
Запрос Пригожину направил Telegram-канал Mash. В нем указали, что, согласно слитым в Сеть секретным документам Пентагона, безвозвратные потери ВСУ за время проведения спецоперации составляют около 16–17,5 тысячи человек.
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На фоне этого основателя ЧВК попросили назвать примерную цифру безвозвратных потерь формирований ВСУ в боях за Соледар и Артемовск.
Умышленный слив
В ответ Пригожин отметил, что 13 апреля проводил совещание по слитому документу военных США. В нем принимали участие представители разведки ЧВК «Вагнер» и аналитики, которые занимаются Соединенными Штатами.
«Мы делаем следующие выводы: этот документ является последним „нанайским-американским предупреждением“. Слит умышленно, чтобы задать определенные вопросы», — подчеркнул Пригожин.
В ближайшее время, по его словам, коллеги, которые участвовали в совещании, представят более подробный расклад по этому поводу.
Данные о потерях ВСУ
Говоря о количестве убитых и раненых бойцов ВСУ, Пригожин напомнил, что отряды ЧВК «Вагнер» вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. По оценкам частной военной компании, за весь период «вагнеровцы» уничтожили 38 тысяч бойцов противника.
«Только груз 200, то есть по убитым, безвозвратным потерям, — 38 тысяч человек. Из которых 32 тысячи человек приходится на Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.), Соледар и окрестности при блокировании Бахмута», — заключил он.
Ранее основатель «Вагнера» озвучил данные об обстановке в Артемовске. По его словам, украинские военные продолжают подтягивать резервы в город, поэтому говорить о полном окружении этого населенного пункта пока преждевременно.
В Артемовске продолжаются кровопролитные тяжелые бои, подчеркнул он. Под контролем российских сил находится более 80% города, но оставшиеся подразделения ВСУ все еще оказывают сопротивление.
ВСУ
Евгений Пригожин
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