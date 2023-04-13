Спецоперация 13 апреля 2023, 20:28 Пригожин назвал безвозвратные потери ВСУ от действий ЧВК «Вагнер» Пригожин: ЧВК «Вагнер» уничтожила 38 тысяч воюющих на стороне ВСУ РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили 38 тысяч сражающихся на стороне ВСУ, заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин. По его данным, 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и окрестности этого города. Комментарий опубликовала пресс-служба предпринимателя.

Запрос Пригожину направил Telegram-канал Mash. В нем указали, что, согласно слитым в Сеть секретным документам Пентагона, безвозвратные потери ВСУ за время проведения спецоперации составляют около 16–17,5 тысячи человек.

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На фоне этого основателя ЧВК попросили назвать примерную цифру безвозвратных потерь формирований ВСУ в боях за Соледар и Артемовск.

Умышленный слив

В ответ Пригожин отметил, что 13 апреля проводил совещание по слитому документу военных США. В нем принимали участие представители разведки ЧВК «Вагнер» и аналитики, которые занимаются Соединенными Штатами.

«Мы делаем следующие выводы: этот документ является последним „нанайским-американским предупреждением“. Слит умышленно, чтобы задать определенные вопросы», — подчеркнул Пригожин.

В ближайшее время, по его словам, коллеги, которые участвовали в совещании, представят более подробный расклад по этому поводу.

Данные о потерях ВСУ

Говоря о количестве убитых и раненых бойцов ВСУ, Пригожин напомнил, что отряды ЧВК «Вагнер» вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. По оценкам частной военной компании, за весь период «вагнеровцы» уничтожили 38 тысяч бойцов противника.

«Только груз 200, то есть по убитым, безвозвратным потерям, — 38 тысяч человек. Из которых 32 тысячи человек приходится на Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.), Соледар и окрестности при блокировании Бахмута», — заключил он.

Ранее основатель «Вагнера» озвучил данные об обстановке в Артемовске. По его словам, украинские военные продолжают подтягивать резервы в город, поэтому говорить о полном окружении этого населенного пункта пока преждевременно.

В Артемовске продолжаются кровопролитные тяжелые бои, подчеркнул он. Под контролем российских сил находится более 80% города, но оставшиеся подразделения ВСУ все еще оказывают сопротивление.