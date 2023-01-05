Эксклюзив 05 января 2023, 19:54 Уничтожение боевиков батальона Шейха Мансура в зоне СВО приблизит достижение мира на Украине Политолог Михайлов: удар по батальону Шейха Мансура — значимый вклад в достижение мира РИА «Новости»

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Минобороны 5 января сообщило об уничтожении свыше 55 участников экстремистского батальона имени Шейха Мансура в ДНР. Военный эксперт, политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» назвал это очень значимым событием. Оно станет серьезным вкладом для достижения мира.

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Далее — прямая речь.

Экстремисты батальона имени Шейха Мансура

В первую очередь стоит выделить уничтожение в Донецкой Народной Республике более 55 человек из экстремистского батальона имени Шейха Мансура. Он сформирован преимущественно из чеченцев, которые бежали с территории России после второй чеченской войны, когда Россия наводила конституционный порядок в Чечне.

Они, естественно, являются экстремистами. Об уничтожении бойцов этого батальона часто говорил Рамзан Кадыров, который назвал их шайтанами и предупредил, что все они будут ликвидированы.

Это весомый вклад в достижение мира на Украине. И он будет пополняться. Вопрос только, насколько быстро, потому что сейчас поток наемников, на мой взгляд, снизился. Все, кто хотел попасть в этот батальон, уже в него попали. Сложно сказать, сколько человек туда еще прибудет. Так или иначе, это значимая и показательная новость.

Успешная контрбатарейная борьба

Что касается уничтожения РСЗО «Град» и двух установок «Ольха». Успешно работает разведка, контрабатарейная работа ведется. То, что сейчас под удар попали именно такие системы, не говорит о том, что у ВСУ совсем не осталось западного оружия. Хотя мы уничтожили достаточно много западных установок, гаубиц, HIМАRS.

Возможно, их стало меньше. Потому что сейчас Запад только заявляет о новых поставках, соответственно, по факту их нет. Может быть, ВСУ их берегут, вытаскивают последнее, что у них осталось на еще не разбомбленных складах. Либо идут в ход остатки с поставок стран из блока НАТО, где такие системы присутствовали. На мой взгляд, на Украине уже уничтожено их собственное вооружение. Но утверждать, что не осталось и западного, сложно.

Перехват ракет

Что касается перехваченных ракет HARM и других. Ракеты HARM могут устанавливаться на украинские самолеты МиГ-29 и Су-27. Почему они применяются на Украине — специально сделали доработку этих бортов, чтобы можно было на них устанавливать подобные ракеты. Ведь, по большому счету, любая страна, которая захочет закупать у США подобное вооружение, может попросить американских специалистов, и они перенастроят или сделают специальные подвесные системы на ту технику, которая имеется в распоряжении у страны, которая закупает подобные ракеты.

МиГ-29 и Су-27 и им подобные вполне могут оснащаться радиолокационными ракетами. Вопрос — сколько у Украины осталось самолетов. Судя по статистике, мы давно уничтожили авиацию, которая была у ВСУ до начала спецоперации.

Сейчас те самолеты, которые у них есть, поставляются странами НАТО со своих резервов. И этих резервов практически не осталось. Тем более самолетов. Эти страны уже кричат о том, что нет боеприпасов, нет дополнительной техники, иначе они сами останутся ни с чем. А если у кого-то из партнеров Украины и остались ненужные им самолеты, то они сначала подождут замены со стороны США этих воздушных судов, чтобы старые отдать Украине.