Эксклюзив 21 апреля 2023, 17:48 Престиж на костях. Амбиции Зеленского не позволяют ВСУ оставить Артемовск Военный журналист Борзенко: разумных обоснований удерживать Артемовск у ВСУ нет РИА «Новости»

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Вашингтон настоятельно предлагал Киеву оставить Артемовск из-за риска окружения ВСУ, сообщила Washington Post со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы. Однако украинская сторона, которая обычно беспрекословно выполняет приказы западного начальства, внезапно заупрямилась. Военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360» предположил, что удержание города — дело политического престижа президента страны Владимира Зеленского. И огромные человеческие потери для него ничего не значат.

Далее — прямая речь.

Выход в тыл донбасской группировки

ВСУ полностью выполняют те рекомендации, которые дает Министерство обороны США. В Пентагоне сформирована группа старших офицеров, которые, как в солдатики, играют в этом конфликте перед мониторами.

Но самое главное, что рекомендации по ведению боевых действий дает искусственный интеллект: нейронные сети, работающие в рамках Пентагона. Что кому пришло в голову, трудно сказать, но на сегодня Артемовск потерял свое значение.

Раньше там были дороги, которые позволяли снабжать всю донбасскую дугу с той стороны боеприпасами, в частности 155-миллиметровыми снарядами — их можно возить только на грузовиках.

Российские военные эти дороги перекрыли. Там остались разбитые грузовики, разбросаны боеприпасы, которые туда подвозили. Раньше украинские солдаты пытались пробираться, чтобы забрать стрелковое оружие и гранатометы (снаряды на спине не перенесешь). Теперь этой возможности у ВСУ нет.

При этом Артемовск дает возможность выхода в тыл донбасской группировки.

Престиж ценой жизни солдат

Украинские войска несут страшные потери: только за минувшую ночь они потеряли 470 военнослужащих в районе Артемовска. Скорее всего, Украину заставляет удерживать город лишь политический престиж, не более того.

Каких-то разумных военных доктрин или обоснований того, чтобы держать Артемовск, давно нет. Впрочем, самого города тоже нет. Он весь превращен в руины — разрушен даже больше, чем центр Мариуполя, когда там были бои.

Наступление ВСУ будет провалом

Ясно, что армия Украины сейчас готовится к наступлению. Однако их техника еще за 200 километров. Как только ее начнут перебрасывать к передовой, мы это увидим. Значит, начнет работать авиация.

Когда украинцы запустят танки, они должны использовать и остатки своей авиации. ПВО у них все дырявое, как разорванный мешок: здесь держит, здесь не держит. То есть в принципе противовоздушная оборона тоже не сможет ничего сделать.

Мы находимся в активной обороне, это идеальная тактика. Российская армия построила многоярусную линию оборонительных сооружений, поэтому так, наскоком, где-то прорваться и выйти в наши тылы ВСУ не смогут.

Значит, все завязнет. Тогда подключится наша авиация: будем сбрасывать бомбы-«полуторатысячники». И не только их — по количеству артиллерии Россия сейчас превосходит Украину минимум в полтора раза.