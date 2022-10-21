Республиканцы не будут другом России. Но могут прекратить вбрасывать деньги в украинскую «черную дыру» | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 20:09 Республиканцы не будут другом России. Но могут прекратить вбрасывать деньги в украинскую «черную дыру» Публицист Новоселов: республиканцы США могут прекратить вбрасывать деньги Украине РИА «Новости»

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Продолжит ли Республиканская партия США военную помощь киевскому режиму, если обойдет демократов по итогу выборов в сенат? Публицист Иван Новоселов ответил на этот вопрос в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Это вопрос на 100 миллиардов долларов, если смотреть в долгосрочной перспективе. Последнее время ходят достаточно небезосновательные слухи о том, что республиканцы остановят программу помощи Украине в случае своей победы. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Некоторые эксперты считают, что республиканцы сделают то, чего от них ожидают избиратели. И хотя они никогда не выразят поддержку России, они действительно могут прекратить вбухивать деньги американских налогоплательщиков в украинскую «черную дыру».

Российское общество не ждет ничего особенного от потенциальной победы Республиканской партии. Большинство россиян считают, что нам нужны переговоры с США для снижения напряженности и предотвращения ядерной эскалации, однако американская сторона сейчас открыто поставляют оружие нашим врагам.

Помните слухи о том, что русские поставляют оружие «Талибану»*, и то, как американцы отреагировали на них? Теперь сложилась обратная ситуация. Но это уже не пустые слухи, а факт, подтвержденный правительством Соединенных Штатов.

РИА «Новости»

Главная проблема с прекращением помощи Украине заключается в том, что администрации Байдена не нужно мирное разрешение конфликта посредством переговоров. Иначе они бы давно заставили Киев пойти на это.

Без помощи США Украина долго не продержится, и в итоге ее стартовые позиции при переговорах с Россией станут намного хуже, чем сейчас. Это полностью разрушит «план Байдена» в отношении Украины.

Если демократы не на сто процентов уверены в своей победе, с их стороны было бы разумно предпринять некоторые шаги для организации переговоров, просто на тот случай, если что-то пойдет не так, как они хотят. Они еще не получили желаемые дивиденды, но уже продемонстрировали поддержку «интересов США во всем мире», а теперь могут примерить на себя лавровый венец миротворцев.

Однако пока демократы не сделали никаких публичных шагов в этом направлении и не изменили свою риторику. Это может означать, что они уверены в своей победе или точно знают, что республиканцы не станут немедленно перекрывать режиму Владимира Зеленского кислород, и у них еще будет время, чтобы действовать по ситуации.

РИА «Новости»

В последние недели на Украине было мало серьезных событий. После первоначальных незначительных успехов украинское контрнаступление захлебнулось.

При этом Россия уже близка к тому, чтобы переломить ход боевых действий, а после подхода подкреплений основная армия освободится для новых наступательных операций. Российская армия продолжает наносить удары с помощью ракет и БПЛА, и Украине срочно нужны средства противоракетной обороны и оружие для борьбы с дронами.

Также ходят слухи о возможности открытия еще одного фронта и совместного наступления вооруженных сил Союзного государства на украинскую столицу, располагающуюся всего в 150 километрах от границы Белоруссии. У Украины нет никаких шансов отразить такое нападение без отвода войск с других направлений.

Никакие поставки оружия не смогут переломить ситуацию в пользу Украины, так что правительству США было бы полезно изменить позицию прямо сейчас, а не ждать результатов выборов и не выбрасывать еще больше денег американских налогоплательщиков в тщетных попытках нанести России максимальный ущерб.

Это решение остается за администрацией Джо Байдена. Скоро мы узнаем, изменят ли они свою позицию и попытаются извлечь из украинского кризиса новые политические выгоды или будут пассивно ожидать результатов выборов и действий республиканцев.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность