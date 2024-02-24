Эксклюзив 24 февраля 2024, 23:31 «Преимущество будет у нас». Эксперт Насонов — о стратегии ВС России в зоне СВО Военный эксперт Насонов: ВСУ придется отдать Гуляйполе российским войскам РИА «Новости»

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Основные направления боевых действий в зоне специальной операции стали известны 24 февраля. Дальнейшую стратегию российской армии обсудили в стриме «360» эксперт по безопасности, член Координационного совета при Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества Роман Насонов и корреспондент Елена Кононова.

Херсонское направление

По последним данным, на Херсонском направлении бойцы ВС России выдавливают Вооруженные силы Украины из Крынок. Также российские войска уничтожили плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.

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«На этом направлении ситуация для противника имеет небольшое, но все-таки преимущество. Это мощная река, которая может позволять на левом берегу достаточно активно маневрировать», — рассказал Насонов.

Он добавил, что ВС России действительно выдавили противника из Крынок.

«Подтверждают, что есть пленные, есть трофеи, есть захваченные интересные документы, разбор которых потом позволит вскрыть ряд интересных действий, которыми противник хотел нас удивить», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, на этом направлении активности пока не будет. Это обусловлено рядом факторов, в том числе метеоусловиями и грунтом, который сейчас не позволяет качественно исполнять обязанности. При этом за российской армией остается возможность поражения врага высокоточным оружием, как на минимальную, так и на максимальную глубину.

Поэтому на этом направлении, я думаю, мы закрепимся на данных захваченных рубежах и сможем сманеврировать, а также при необходимости оттянуть резерв. Почему? Потому что преимущество здесь будет у нас. Роман Насонов Военный эксперт

РИА «Новости»

Запорожское направление

В случае с Запорожским направлением речь идет о таких населенных пунктах, как Работино и Орехов. Последний является крупным логистическим центром для ВСУ, как и Гуляйполе, расположенное неподалеку.

«В случае пересечения логистических путей, рокадных дорог, запорожская группировка будет отсечена, и не будет иметь возможности нормального функционирования, снабжения, подмены, ротаций, обеспечения, прежде всего, боеприпасами. Поэтому захват данных населенных пунктов может значительно облегчить факт нашего нахождения на этой территории», — объяснил Насонов.

Он добавил, что в этой зоне ответственности бойцы ВС России выполняют одну маленькую историческую справедливость. Речь идет о возвращении небольшого предполья, которое на линии Суровикина немного отодвинули на несколько километров.

Сейчас мы это вернем, <…> и захват именно в этом направлении будет давать нам успех. Роман Насонов Военный эксперт

Насонов предрек «определенные очевидные» действия на Украине.

«Мне кажется, фамилию Зеленский могут поменять на батьку Махно. Почему? Потому что Гуляйполе придется отдать. Что-то в память об этом надо будет оставить», — заключил специалист.

Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер ранее заявил, что победа ВСУ на поле боя невозможна. Он призвал Запад смириться с этой мыслью.