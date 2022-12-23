Эксклюзив 23 декабря 2022, 19:43 Позорная правда грозит Западу новыми военными вызовами 🤫 Публицист Новоселов: потеря танков НАТО на Украине нанесет удар по имиджу Запада Разбитый танк ВСУ в Лисичанске / РИА «Новости»

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С самого начала украинского конфликта западные СМИ высмеивали старые модели танков, которые использовали силы ДНР, и выставляли их фотографии как признак «слабости русских» и «нехватки современных танков». Но где же хваленые боевые машины, которые Запад обещал киевскому режиму? На этот вопрос публицист Иван Новоселов ответил в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Лживые украинские сводки с преувеличением российских потерь в начале спецоперации прочно осели в мировом информационном пространстве. Как это обычно и происходит с антироссийскими фейками, западные СМИ считают их за данность и берут за основу своих рассуждений. Более того, даже многие западные политики принимают решения на основе этих фейков.

Между тем эту ложь легко опровергнуть. Например, по словам Украины, она захватила более 500 российских танков в рабочем состоянии, в том числе почти 200 танком Т-72Б3. Но где же они? ВСУ могли бы сформировать на их основе восемь танковых бригад, включая три бригады Т-72Б3. Это более чем половина всех танковых войск Украины на момент начала СВО. Почему эти танки так и не появились на фронте? Ответ очевиден.

В брифингах российского Минобороны обычно приводится сводная статистика по уничтожению танков и другой бронетехники, поэтому точную информацию по числу уничтоженных танков противника получить сложно. Однако, поскольку всего уничтожено более семи тысяч единиц бронетехники, можно смело предположить, что Украина уже потеряла не менее половины, а то и все свои танки, находившиеся в строю на начало февраля.

Украинским отчетам доверять нельзя, поскольку в них часто фигурируют недоукомплектованные бригады, которых в реальности никто еще не видел.

Разумеется, Запад старается восполнять потери ВСУ, однако его возможности выглядят ограниченными. Вначале они отправляли на Украину танки T-72M1 из Восточной Европы. Потом их запасы, видимо, закончились, и они переключились на поставки T-55S из бывшей Югославии. Сейчас ходят разговоры о передаче ВСУ еще более старых танков с захваченных Западом складов Саддама Хуссейна и Муамара Каддафи.

Но где же западные танки? Запад спокойно поставляет Украине большие партии легких броневиков, а где настоящая бронетехника? Где хваленые «Леклерки», «Леопарды», «Челленджеры» и «Абрамсы»? У США на складах стоят тысячи «Абрамсов», почему их нет на Украине? Почему Германия много месяцев откладывает поставку обещанных «Леопардов-2» и, скорее всего, вообще от нее откажется?

На это есть несколько причин, но главная из них связана с пиаром. Западные военные все еще имеют право голоса, и они понимают, что западные боевые машины будут уничтожены точно так же, как используемые ВСУ танки советского периода. Попадание снаряда «Краснополь» выводит любую бронетехнику из строя с одного выстрела.

Потеря танков НАТО после десяти месяцев рассказов о «слабости России» нанесет удар по имиджу, который Западу не удастся так просто замять. Потери ВСУ можно приписать России с помощью фотошопа, но западные танки внешне отличаются от российских, и их потерю скрыть уже нельзя. Позорная правда может стать источником новых военных вызовов для Запада, к которым он, очевидно, совершенно не готов.

Даже если НАТО пойдет ва-банк, полностью опустошит свои европейские запасы и отправит режиму Владимира Зеленского тысячи танков, они все равно будут уступать российским танковым силам по численности. Они не изменят ход конфликта, но оставят Европу абсолютно беззащитной, причем такое решение даст России лишний повод не останавливаться на границах Украины.