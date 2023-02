Эксклюзив 16 февраля 2023, 00:06 Потеря Артемовска оставит Киев без доверия Запада Военный аналитик Онуфриенко: власти Киева боятся потерять доверие Запада из-за Артемовска

Читать 360tv в

Киевский режим ежедневно доставляет в Артемовск подкрепление. Движение идет вдоль лесополос и железной дороги, а также бронетехника сейчас может проходить по замерзшим полям к западу от города. Но происходящее в Артемовске связано не только со стратегическим значением всего укрепрайона, но и с тем, что Украина боится потерять доверие Запада. Об этом «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Чем Зеленскому грозит потеря Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин очень эмоционально объяснил, что Артемовск в ближайшее время освободить не удастся, потому что киевский режим ежедневно доставляет туда от 300 до 500 единиц «свежего мяса» — это цитата. Поясню: движение идет вдоль лесополос и железной дороги, по проселочным дорогам, и без физического окружения перекрыть их огнем нереально. К тому же бронетехника сейчас может проходить по замерзшим полям к западу от Артемовска.

Мясорубка в Артемовске связана не только со стратегическим значением всего укрепрайона так называемых городов-фортов, но и с тем, что киевская хунта боится потерять доверие Запада. Цитата: «Битва за Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.) дорого обходится Украине, она может подорвать доверие к Зеленскому на Западе и внутри страны». Об этом пишет The Wall Street Journal. Такие же статьи появляются и в The Washington Post, и в The New York Times, и в других ведущих американских газетах, на телевидении, в оценках американских экспертов. Соответственно, «пушечного мяса» Зеленский не жалеет.

Ситуация на фронте

Министерство обороны сообщает о том, что в Луганской Народной Республике вооруженные силы хунты беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от ранее занимаемых рубежей. Надо уточнить, что отступили они не за последние день-два, а с конца января. А до польской границы, напомню, около тысячи километров. Еще Минобороны сообщает, что в районе Черевковки (ДНР) сбит очередной Миг-29, а над Славянском — Ми-8.

Бойцы из Марьинки сообщают, что после долгого перерыва по ним начала работать авиация противника. ВСУ обустраивают северные границы, опасаясь нападения из Брянской, Курской и Белгородской областей. Северо-восточнее Купянска наши войска чистят левый берег от населенного пункта Двуречное до села Синьковка, за которое сейчас идут бои. Восточнее Купянска идут бои за Кисловку и Ивановку. Продолжаются боестолкновения восточнее Макеевки, на выходе из балки Журавка, в Ямполовке, Торске, Терновой, южнее и западнее Диброва. Еще южнее по другому берегу Северского Донца идут позиционные бои вокруг Северска. Они продолжаются чуть западнее Белогоровки, на восточных окраинах Спорного и к югу от Раздоловки.

По Артемовску ситуация известна. После освобождения Красной Горы идут бои в Парасковиевке на севере от Артемовска. К юго-западу продолжаются бои за Красное, оно же Ивановское, и Спорное, «оркестранты» (бойцы ЧВК «Вагнер» — прим. ред.) пробиваются к Часову Яру.

Еще южнее оппозиционные бои к югу от Авдеевки, в Первомайском и на окраинах Невельского. В Марьинке бои идут возле проспекта Дружбы, чуть западнее и на юге от него. Под Угледаром наши морпехи бьются за освобождение северо-западной части дачного поселка, прилегающего к трассе, которая разделяет Угледар пополам. На Запорожском и Херсонском направлениях идут артиллерийские дуэли, противник готовится к нашему наступлению, а наши закрепляются на освобожденных в январе населенных пунктах.

Нацизм на Украине

И по теме «никакого нацизма». В Ивано-Франковской области уничтожили могилу героя Советского Союза Александра Корякова, который погиб при освобождении Галиции. Обоснования вандализма — защита культурного пространства Украины. Ну какая хунта, такое и культурное пространство. Так что логично, что клоун-резидент присвоил наименование «Эдельвейс» горно-штурмовой бригаде. Напомню, что у гитлеровцев так называлась первая горно-пехотная дивизия, которая в том числе и захватывала Львов. При этом распространение нацизма приняло такой характер, что в бундестаге уже повесили объявление (перевод): «Уважаемые стажеры из Украины в Германии за демонстрацию свастики может быть назначено наказание до трех лет лишения свободы или крупный штраф за связанные с фашизмом символы, в том числе символы СС».