Эксклюзив 11 марта 2023, 17:40 Потери ВСУ выросли. России нужно усилить атаки на Донецком направлении Военный эксперт Михайлов: России нужно усилить атаки на Донецком направлении

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За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 140 бойцов на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. ВС России достигли в этом районе проведения СВО определенных успехов, но военным следует усилить атаки для перемалывания противника, рассказал «360» военный эксперт Евгений Михайлов, комментируя очередной брифинг оборонного ведомства.

Далее — прямая речь.

Ускорить перемалывание противника

Сегодняшний брифинг Минобороны в исполнении генерал-лейтенанта [официального представителя ведомства Игоря] Конашенкова ничем особенно не удивил. Можно отметить несколько моментов — продолжающиеся позиционные бои на линии боестолкновения, на Краснолиманском и Харьковском направлениях.

Я бы отметил Донецкое направление — там успехи российской армии налицо. Мы видим, что штурмовики и подразделения российской армии уже подошли к центру Артемовска (Бахмута). Уничтожение националистов на Донецком направлении продолжается — озвучили 140 человек <…> вполне вероятно — даже больше погибло. Но не в этом суть.

Потери Украины на Донецком направлении растут, но они замещают свои потери, они держатся. Эксперты это признают, здесь необходимо усиливать боевые действия, подкреплять подразделения боеприпасами, подкреплять воздушной поддержкой и переламывать ситуацию. Она-то переламывается, но постепенно.

Не дать наступать на юге

Сейчас мы видим усиление активности украинских военных на Херсонском направлении, где российские войска за сутки уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады [ВСУ], более 50 украинских военных. На самом деле необходимо брать во внимание — Украина заявляет, что готовит удар. Они планируют его на южном направлении — Крым, Херсон, отрезание сухопутного пути в Крым. Соответственно, думаю, в направлении Херсона боевые действия будут усиливаться. Конечно, сейчас локация украинских военных постепенно перетечет из Артемовска в другие укрепленные оборонительные пункты, и также тяжело будем сражаться за каждый укрепрайон <…> Европа продолжает накачивать Украину вооружением.