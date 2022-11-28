Эксклюзив 28 ноября 2022, 11:57 Поставки западного оружия ВСУ обречены на провал. Россия получит решающее преимущество Публицист Новоселов: провал производства оружия в США и странах НАТО все ближе РИА «Новости»

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В последнюю неделю в западных СМИ стали чаще появляться материалы с заголовками вроде «США и НАТО стало трудно поставлять оружие на Украину и восстанавливать собственные арсеналы». О том, к чему это приведет и что нужно делать России, публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

Прогнозируемый провал производства оружия в Соединенных Штатах и странах Североатлантического альянса становится все ближе, переломная точка наступит не позднее весны. Разумеется, если ВСУ продолжат расходовать боеприпасы текущими темпами, а Запад не начнет поставки современных систем.

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Причиной его неготовности к длительному снабжению киевского режима называют необходимость адаптировать военную промышленность США и Европы для новых типов производства. По окончании холодной войны страны НАТО в основном использовали свои военные силы для нападения на отдаленные страны, так что оружейные заводы подстроились под эти требования.

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Большинство стран альянса уже истощили свои запасы и не могут предложить Украине ничего существенного, в особенности боеприпасы, которые ВСУ расходуют темпами, невиданными со времен Второй мировой. Даже Штаты, имеющие самый мощный ВПК среди всех государств, входящих в НАТО, за месяц производят столько снарядов, сколько ВСУ расходуют за два-три дня.

Ввиду неминуемого дефицита НАТО во главе с США уже ищут альтернативные пути, такие как поставка старых противотанковых вооружений вместо «Джавелинов», закупка артиллерийских снарядов в Южной Корее и наращивание производства оружия по старым советским стандартам на заводах бывших социалистических стран Восточной Европы.

Собственный ВПК Украины практически уничтожен, и без западных поставок все могло бы закончится месяцы назад. Хотя альтернативные варианты дадут ВСУ шансы продержаться до конца зимы, в некоторых областях простых решений нет.

Самая критичная для Украины область — ПВО. У нее осталось около половины батарей С-300, и ракеты для этих батарей уже стали серьезным дефицитом. Ни Украина, ни ее «партнеры» не могут производить и даже обслуживать ракеты для самой известной системы ПВО советского периода.

Единичные поставки западных систем ПВО бесполезны, всех переданных ВУ систем еле хватит на то, чтобы защитить один большой город. Так что после выхода из строя С-300 батареи НАТО не будут представлять серьезной угрозы для российских ВКС.

Даже если альянс выполнят все свои обещания, в следующем году Украина получит не более 20 батарей, чего и близко не хватит для защиты. Единственным вариантом для стран НАТО будет пожертвовать собственные средства ПВО и остаться беззащитными, но даже самые дикие русофобы вряд ли пойдут на такой риск.

Таким образом, даже если Украина не сдастся после полного отключения электроэнергии и разрушения путей снабжения армии, в определенный момент ВСУ столкнутся с серьезным дефицитом боеприпасов и ВС России получат решающее преимущество.

Соединенные Штаты и другие страны НАТО вкладывают средства в свой ВПК, и не позднее, чем через пару лет, у них появится возможность снабжать киевский режим без перебоев. Поэтому, когда Россия получит это решающее преимущество, им нужно будет воспользоваться в самой полной мере.