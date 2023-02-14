Эксклюзив 14 февраля 2023, 19:02 Попытки ВСУ удержать Угледар назвали бесполезными Эксперт по безопасности Насонов заявил о скором освобождении Угледара РИА «Новости»

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Российские войска нанесли серьезный удар по подразделениям ВСУ в районе Угледара Донецкой Народной Республики, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По мнению эксперта по безопасности и члена КС Росгвардии Романа Насонова, город освободят в самые короткие сроки.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Мы бы хотели, чтобы освобождение Угледара прошло позавчера или хотя бы сегодня. Но это уже близкая к выполнению задача.

Наши войска наносят огневые поражения по рокадам и дорогам, по которым находящейся в городе украинской армии подвозят боеприпасы, личный состав, а также эвакуируют оттуда подбитую технику и раненых солдат.

Даже если ВСУ попытаются удержать оборону в Угледаре, как в Брестской крепости, результата не будет. Эффект от их присутствия на территории минимален. Российская армия уже сделала главное. Поэтому город перейдет под наш контроль уже в ближайшее время.

Также хочу отметить, что наши противотанковые резервы готовятся к прибытию хваленых танков — прежде всего Leopard и Challenger, которые ждет Украина.

Ни для кого не секрет, что страны НАТО всех обманули и подготовка бойцов ВСУ для использования этих боевых машин проводилась достаточно давно. Технику из Польши тоже поставили не вчера.