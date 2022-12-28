Эксклюзив 28 декабря 2022, 23:30 Попытки прорыва ВСУ обречены. Западное оружие не поможет Военный эксперт Дандыкин: попытки наступления ВСУ начинают выдыхаться

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Пытаясь совершить прорыв под Красным Лиманом, ВСУ мечтают повторить кратковременные успехи лета — начала осени, но с тех пор ситуация в ВС России изменилась, так что усилия украинской армии обречены на провал. Об этом «360» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также рассказал о специфике оружия ВСУ, с которым уже научились справляться российские военнослужащие.

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Далее — прямая речь.

Красный Лиман — важное для ВСУ направление, они хотят повторить успеха лета — начала осени Там идут жестокие бои, но судя по тому, что украинские войска несут страшные потери, это все обречено на неудачу. Ситуация поменялась: наши боевые ряды укреплены мобилизованными, решены и другие вопросы. Недостатки, которые были, устранены или устраняются. Эти попытки ВСУ говорят о том, что наступление начинает выдыхаться.

На западное вооружение нашли управу

Где-то в закромах у них есть бывшее советское вооружение, им его поставляют наряду с западным. Но западного вооружения, артсистем и прочего, все больше. Это же относится к боевым машинам, не считая танковые. И к ПТРК, и к ПЗРК. Это не только М777, но и польские Krab, и французские Caesar. С каждой неделей, я думаю, ВСУ все больше выходят на западное снабжение.

Американская система М777 (в сравнении с «Мста-Б», «Д-20», «Д-30» — прим. ред.) более современная, в какой-то части более легкая — во многом это связано с настройками через космос. Но если брать нашу гаубицу и «Мсту» как таковую, я уж не говорю о других системах, они примерно равны по дальности выстрелов, если речь не идет об управляемых снарядах. У нас тоже есть модернизированный «Краснополь» — очень хороший снаряд.

Д-20 и Д-30 — проверенные боем орудия советского производства, достаточно точные, но «Мста», конечно, уже более совершенна.