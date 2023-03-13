Эксклюзив 13 марта 2023, 15:08 Попадание ВСУ в авдеевский котел предрешит начало перелома хода СВО Военный эксперт Дандыкин объяснил последствия попадания ВСУ в авдеевский котел РИА «Новости»

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Подразделения ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке. Освобождение города имеет принципиальное значение, потому что с позиций в этом населенном пункте противник регулярно совершает варварские обстрелы территорий Донецкой Народной Республики, заявил в беседе с «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Данные о масштабных наступательных действиях российских сил в районе Авдеевки распространило 13 марта издание «Русская весна» со ссылкой на информацию военкоров.

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«Бои на данном направлении идут давно, наши ведут наступление в направлении Угледара, Артемовска, Марьинки, Авдеевки. Это знаковые населенные пункты, которые находятся вокруг Донецка. И с позиций в этих городах враг обстреливает столицу ДНР, Ясиноватую и другие населенные пункты», — отметил Дандыкин.

По его словам, боестолкновения в районах этих городов очень жесткие. Стоит задача освободить населенные пункты. Ее решает усиленная группировка российских сил.

«Когда это случится, произойдет коренной перелом в ходе специальной военной операции», — выразил уверенность собеседник «360».

Эксперт обратил внимание, что ВСУ занимаются формированием новых корпусов для наступления на юге. Вместе с тем противник ежедневно несет серьезные потери и личного состава, и военной техники.

Вода камень точит, противник оказывается перед выбором — продолжать боевые действия или быть уничтоженным и плененным. Василий Дандыкин военный эксперт

Говоря о понятии котла, специалист напомнил об окружении ВСУ под Дебальцевом и Иловайском несколько лет назад.

«[Котел образовывается, когда] смыкается окружение, противник отрывается от основных сил. Он оказывается без средств снабжения, без боеприпасов, продовольствия, живой силы», — пояснил эксперт.

По мнению Дандыкина, освобождение Авдеевки и других стратегических населенных пунктов является на сегодняшний день одной из главных целей, чтобы прекратить обстрелы мирного населения со стороны украинских военнослужащих.

«Люди страдают каждый день. ВСУ бьют по машинам скорой помощи, бьют по жилым домам и ночью, и на рассвете», — напомнил он.

После того как задача будет решена, по прогнозу специалиста, ситуация начнет складываться уже совсем другим образом: противник потеряет свои самые укрепленные позиционные районы, которые формировал на протяжении восьми лет.