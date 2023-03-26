Эксклюзив 26 марта 2023, 15:32 «Помогли выжить». Мария из Донецка вспомнила, как Россия годами поддерживала Донбасс Мария из Донецка: Россия помогла жителям Донбасса выжить после 2014 года

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Россия помогала Донбассу с самого начала боевых действий в 2014 году, рассказала уроженка Донецка Мария Киселева в интервью каналу «360» в рамках проекта «Жеребцова и точка». Все эти девять лет поддержка России была серьезной, констатировала девушка.

«Я видела поддержку уже тогда, в самом начале. Это было очевидно для меня даже в 12 лет. Начались гумконвои. Когда Украина объявила нам продовольственную блокаду, в магазинах не было продуктов, даже сметану нельзя было купить, мы выживали за счет российской гуманитарной помощи», — вспомнила Мария.

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В 2014 году она вместе с матерью и бабушкой некоторое время жила в Черниговской области, девочку приняли не слишком дружелюбно. Она ждала, когда можно будет вернуться домой. Спустя около полугода семья приехала обратно. Мария вспомнила, что жизнь тогда изменилась кардинально.

«Мы были очень ограничены в действиях, начали узнавать, что такое комендантский час, в школе начали рассказывать, как вести себя при обстрелах. Это было в новинку, тем более в таком возрасте. Город сильно опустел. Это было непривычно. Но у нас не оставалось выбора — продолжали жить», — заметила девушка.

Она добавила, что в какой-то мере в Донецке стало «еще приятнее находиться»: перед общей бедой оставшиеся жители сплотились и помогали друг другу.

«Учителя пытались привить нам любовь к родине, к Донбассу, учили нас, что так было необходимо. Но когда начинался Майдан, учителя не говорили, кто прав, кто виноват, просто рассказывали о происходившем постфактум. А уже одноклассники начинали спорить. Маленькие еще, никто ничего не понимает, но кто-то за одних, кто-то за других… Мы были всегда за Россию», — сообщила Мария Киселева.