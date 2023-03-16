Эксклюзив 16 марта 2023, 03:31 Положение ВСУ в Артемовске критическое. Дыры в обороне пытаются заткнуть резервистами, но сил почти не осталось Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ пытаются заткнуть дыры в обороне Артемосква резервистами

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На заводе «Востокмаш», где президент Украины Владимир Зеленский некогда чествовал оборонявшие Артемовск подразделения Вооруженных сил Украины, теперь ходят бойцы ЧВК «Вагнер». Положение ВСУ в городе критическое. Киевский режим вынужден затыкать пробоины резервистами. Об этом специально для «360» заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Освобождение завода «Востокмаш»

Госдума приняла закон о наказании клеветников России. Теперь за брехню об освободителях юга России от фашистских захватчиков можно получить до 15 лет заключения. Хотелось бы добавить: «без права переписки». Нам же врать нет нужды.

На этой фотографии клоун-президент в конце прошлого года вручает бирюльки своим воякам на заводе «Востокмаш» в тогда еще Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.). И на этой фотографии «оркестранты» на том же самом месте после освобождения этой части завода по обработке цветных металлов АЗОМ в теперь уже Артемовске. Освобождение, напомню, от потомков противоестественной связи Бандеры и Гитлера. Как результат подобного насилия над природой, у них часто возникают проблемы с психикой.

ЧВК «Вагнер» на заводе «Востокмаш» в Артемовске в марте 2023 года / Телеканал «360» Зеленский на заводе «Востокмаш» в Артемовске в декабре 2022 года / Телеканал «360» ЧВК «Вагнер» на заводе «Востокмаш» в Артемовске в марте 2023 года / Телеканал «360» Зеленский на заводе «Востокмаш» в Артемовске в декабре 2022 года / Телеканал «360»

Как пишет The New York Times со ссылкой на врача, цитата: «Люди больше не могут сражаться по психологическим причинам. Это реальность, с которой приходится иметь дело». Тем не менее, как пишет та же NYT, 70% вновь отправляют на убой в те же Константиновку и Часов Яр.

Вот как раз фото, опубликованное APF International и France-Presse о «необыкновенном точном огне русских». Так они пишут о ситуации в Часовом Яре под Артемовском.

Фото APF International и France-Presse о «необыкновенном точном огне русских» / Телеканал «360»

Бои продолжаются

И сегодня на обед подали Зализнянское — это поселок к северо-западу от Артемовска. Он был только что освобожден бойцами «Вагнера». И это не просто еще один населенный пункт по дороге на Славянск. Преодолена примерно треть дороги от Артемовска до Славянска. Ко всему прочему освобождение Зализнянского и бои за Орехов и Васильевск, которые сейчас продолжаются, существенно ухудшают положение Северского гарнизона, который все больше отрезается от группировки с юга. После выхода наших войск на рубеж Северского Донца со стороны Диброво он окажется в тяжелом положении.

В самом же Артемовске продолжаются крупные бои. Наши продвигаются по заводу АЗОМ, который является ключевой точкой обороны и всего западного района Артемовска. Противнику удалось сбить наш Су-24 над городом — пилот выжил. Наши в отместку сбили Ми-8, но о судьбе экипажа ничего неизвестно. И в целом положение противника на этом направлении критическое. Пока он вынужден раздергивать резервы, затыкая ими дыры и затягивая огонь. Еще пару недель таких боев и окажется, что не только Артемовск оказался в тылу наших войск, но и, собственно говоря, резервы у Киева для контратаки на этом направлении закончились.

На других участках фронта продолжаются позиционные бои. В Марьинке они идут к западу от многоэтажной застройки. И скорее всего после боев этот поселок придется снести, так как восстанавливать там уже нечего. Аналогичная ситуация складывается в Угледаре. Там продолжаются бои на юго-востоке. Дачные застройки, многоэтажки уже постепенно сравниваются в ноль, потому что по ним работает и артиллерия, и авиация. Но в самих многоэтажках остаются еще огневые точки противника.

Ситуация в Марьинке / Телеканал «360»

Министерство обороны сообщило об освобождении некой промзоны в районе Купянска, но без подробностей. Бои там продолжаются в районе Синьковки и Кисловки. О какой промзоне идет речь, не совсем понятно.

Американский беспилотник

На Западе разгораются страсти вокруг упавшего в Черное море БПЛА MQ-9 Reaper. CBS уже провела реконструкцию нападения «коварных русских» на беззащитный американский беспилотник. Ну, в общем-то, сброс керосина, и… И глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия, цитата: «Должна применять свои боевые самолеты безопасным и профессиональным способом». Ну так мы и применяем. Тем более не первый раз. В 80-х годах аналогично наши вели себя на Дальнем Востоке, правда, по кораблям японских и американских ВМС.

Ну, и раз начал с клеветников России, закончу словами, коим без восьми лет уже два века:

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов.