Эксклюзив 15 марта 2023, 19:09 Полный улет. Польша передаст ВСУ старые истребители, которые бессильны в зоне СВО 🤫 Военный эксперт Михайлов: переданные ВСУ польские истребители не повлияют на ход СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Несколько западных стран собираются передать Украине истребители МиГ-29, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. Однако наличие старых самолетов никак не поможет ВСУ в зоне российской спецоперации, рассказал в беседе с «360» военный эксперт Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Заявление Петра Мюллера о том, что несколько стран собираются передать ВСУ истребители МиГ-29, конечно, внесло некий позитивный ажиотаж для украинского руководства. Но, я думаю, ничего эти истребители не изменят.

Самолеты — почти металлолом

В Польше на конец 2021 года было 27 истребителей МиГ-29. Они в очень плачевном состоянии. Периодически их переоборудовали. В любом случае все самолеты Варшава, конечно, не передаст.

Того количества, что планируют передать Польша и другие страны, не хватит, чтобы изменить ситуацию на фронте.

Перелетят границу сами

Пути их доставки есть. Может, через Румынию или Западную Украину. Мы до сих пор не уничтожили транспортные переправы, мосты и железные дороги на границе с Польшей.

По воздуху их вряд ли будут переправлять. Хотя не удивлюсь: может, своим ходом истребители как-то перелетят границу. А там уже украинцы будут сами доставлять их на линию боестолкновения.

На Украине не осталось нормальных летчиков

На Украине не осталось специалистов, нормальных летчиков. Разве что только Польша вместе с самолетами даст и боевых пилотов. Я этому не удивлюсь. Но, опять же, вряд ли польские летчики смогут изменить ситуацию на фронте, потому что небо мы полностью контролируем.

Мы видим каждый день любые попытки вылета боевых самолетов и вертолетов ВСУ. Они оканчиваются неудачей. Мы их сбиваем. У ВСУ практически не осталось техники. И сейчас они, опять же, с помощью западных партнеров собирают какие-то остатки боевых самолетов.

Самолеты МиГ-29 / РИА «Новости»

Варшава надеется на бартер

Польша настроена сейчас на получение западных летательных аппаратов и надеется на бартер: что им заменят те самолеты, которые у них есть, советского образца, на натовские самолеты.

Пока этого не произошло, никто массово не будет передавать. Даже устаревшие модели самолетов у нас дорабатывают, и они прекрасно летают.

А в странах бывшего Варшавского договора они не в том состоянии. Даже если их держат в нужной кондиции, то этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию на фронте. Опять же, у Украины не хватает боевых летчиков.

Вполне вероятно, что Польша уже оказывала поддержку Украине и передавала самолеты. Так что число истребителей будет смехотворным. Я в этом более чем уверен.