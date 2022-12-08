Эксклюзив 08 декабря 2022, 15:57 Полный нейтралитет. Названо условие для российско-американских переговоров по Украине Аналитик Насонов: Россия не примет других условий, кроме нейтралитета Украины РИА «Новости»

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Если переговоры об урегулировании конфликта на Украине состоятся, освобожденные территории полностью останутся в составе России, а киевский режим должен обеспечить полный военный нейтралитет своей страны. Однако диалог будет идти исключительно между Москвой и Вашингтоном, заявил «360» эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

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Далее — прямая речь.

Мы можем долго и содержательно «ванговать» по поводу переговоров между странами. Но истина кроется лишь между верховными главнокомандующими, один из которых в Москве, а другой — в Вашингтоне.

Все остальные люди, которые пытаются обозначить себя фигурой, принимающей решения, на данной доске отсутствуют. Они могут лишь раздувать щеки и пытаться что-то из себя изображать.

Перед началом специальной операции Россия просчитала не только военно-стратегические, но и политические цели.

Все освобожденные территории останутся за Российской Федерацией при любом раскладе.

Наверняка создадут некоторые ограничительные условия по наличию баз иностранных государств на Украине. Статус самой страны приблизят к нейтральному государству.

Все остальные условия Москва не примет. На Киев давят и другие страны, начиная с Польши, Венгрии, Румынии, которые тоже хотят вернуть свои исторические территории. А войну на два фронта Украина не выдержит.

Мобилизованный резерв поможет наступлению на Краснолиманском направлении

Российские военные активно наступают на Краснолиманском направлении. Разница между оборонительной и наступательной тактикой заключается в том, что численность личного состава наступающих группировок должна превосходить оборонительную в три-пять раз.

РИА «Новости»

При наступлении должны доминировать мотострелковые и танковые подразделения с превосходством артиллерийских орудий в пять-шесть раз. Все это возможно только при наличии политической и военной воли, а также скрытого создания наступательных группировок.

Соединения и части, сформированные из мобилизованного личного состава, активно вступают в зону боевых действий. До 50% резервистов уже исполняют свои воинские обязанности. Так что наступательные действия имеют место.