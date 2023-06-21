Эксклюзив 21 июня 2023, 14:35 Поляки пожаловались на отсутствие рвения у бойцов ВСУ. Они не хотят быть пушечным мясом Военный журналист Борзенко: единственный путь у бойцов ВСУ — сдаться в плен Freepik

Читать 360tv в

Жители Украины, насильно призванные в ВСУ, не демонстрируют рвения во время тренировок в Польше. Об этом рассказал в своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка. По его мнению, некоторые мужчины хотели бы быть признанными негодными к службе или нанести себе ранения, лишь бы не возвращаться в зону боевых действий. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал «360», чем вызвано такое поведение украинцев.

Далее — прямая речь.

В последнее время множество украинцев сдаются российским войскам. Интенсивность боев говорит о том, что много погибших.

Одна из проблем — жара. Трупы лежат на нейтральной полосе — в серой зоне. Украинцы видят, что люди гибнут: сарафанное радио передает информацию между людьми.

У ВСУ колоссальные потери, поэтому мужчины не хотят быть пушечным мясом. Они применяют разные технологии, чтобы уклониться. Такое стало случаться чаще в последние две недели.

Людей хватают на улицах и насильно забирают. Мужское население прекрасно понимает, что они могут попасть в военкоматы и на линию фронта, поэтому всячески уклоняются.

Бывали случаи, когда мужчины понимали, что машину нужно заправить бензином, но их могли «поймать», поэтому транспорт заправляла жена, а муж прятался в лесопосадке. Облавы происходят в районах автозаправок, магазинов, кафе — везде.

Люди скрываются у родственников. Как в старые время, сидят в подвалах и далеких селах.

Но военкоматы проводят обыски и находят украинцев. Естественно, мужчины просто не хотят участвовать в боевых действиях. Их позиция нейтральна к всему происходящему.

Представьте, что такие попадают без всякой подготовки на фронт? Их просто кидают как пушечное мясо. У них желание как можно скорее уйти из этой зоны и сохранить себе жизнь. Учитывая, что там присутствуют отряды националистов, единственный путь — сдаться в плен.