«Ведем активную оборону». Политолог рассказал о постоянных провалах украинской армии | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 18:38 «Ведем активную оборону». Политолог рассказал о постоянных провалах украинской армии Политолог Михайлов: для перелома в СВО нужно прервать поставки оружия ВСУ от НАТО РИА "Новости"

Читать 360tv в

Россия ведет активную борьбу в зоне спецоперации: военные пресекают попытки ВСУ пойти на прорыв и ликвидируют боевиков. О том, чего нужно добиться, чтобы настал перелом в боевых действиях, в разговоре с «360» рассказал политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Реклама

Далее — прямая речь.

Активная оборона

Сегодня был достаточно интересный брифинг от Минобороны России, объемный. Прежде всего я бы отметил прорывы на Краснолиманском направлении украинских военных, которые были уничтожены нашей артиллерией и боевыми подразделениями.

Если бы ВСУ удалось прорваться, они бы увеличили свой оперативный простор и заняли бы поселки. Если бы там было население, начался бы геноцид. Но наши оборонительные рубежи устояли. Мы действуем в рамках активной обороны. Думаю, в ближайшее время, как и говорят эксперты, именно на этом направлении будет контрнаступление.

РИА "Новости"

Попытки без результата

Попытки по всем направлениям — на Николаево-Криворожском, на Краснолиманском, на Запорожском, в районе Донецка. Ничего не получается у украинских войск.

В районе Донецка наши военные продолжают освобождать территории. Тяжело, трудно, но продолжают. По всем остальным местам держим активную оборону. Готовимся, ждем мобилизационные ресурсы. ВСУ прекрасно это понимают, поэтому предпринимают максимальные попытки прорваться.

Ночью на Херсонском направлении была попытка 20 диверсионных групп прорваться. Но все они уничтожены либо рассеяны. О чем это говорит? Что наша оборона крепка. Мы не допустим никаких прорывов со стороны украинских военных, потому что любой прорыв — это уничтожение мирного населения.

Гидра

Идет массовое уничтожение складов боеприпасов — как иностранного вооружения, так и остатков советского, которые поступают со стороны НАТО — в Луганской области, в Херсонской и на других территориях. Это помогает отстаивать территории, но вооружение все равно продолжает поступать.

В одном месте уничтожили — в другом месте склад появился. Надо прилагать меры к уничтожению способов доставки — побольше железнодорожных путей, мостов и так далее. Тогда можно будет говорить о большом переломе в специальной военной операции.