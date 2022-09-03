Эксклюзив 03 сентября 2022, 17:48 Поделиться Telegram

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Viber Толка от западной помощи на Украине не будет Политолог Михайлов: Запад сократит военную помощь Украине из-за успехов России РИА "Новости"

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Россия достигла значительных успехов в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащие ВС РФ выполняют поставленные задачи, ВСУ теряют людей, а Запад — миллиарды долларов. Политолог Евгений Михайлов объяснил «360», что при таком развитии событий киевский режим скоро может оказаться без помощи.

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Далее — прямая речь собеседника.

Отражение атаки на ЗАЭС

Сегодня, на мой взгляд, брифинг Министерства обороны был вновь достаточно позитивным. В каком плане: мы выполняем поставленные задачи. Сегодня ночью на десятках лодок, катеров порядка 250 украинских военнослужащих вновь пытались высадиться в районе Запорожской атомной электростанции. И ударом ВКС и иными средствами поражения более 20 лодок уничтожили, более 40 человек погибли, и высадка не удалась.

Украинцы продолжают попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на то, что на ней присутствуют специалисты МАГАТЭ. Комиссия уехала, но они оставили там экспертов для наблюдения. О чем это говорит? О том, что украинская хунта не задумывается над будущими последствиями. Ей уже терять нечего.

Украина против МАГАТЭ

Они уже начали дискредитацию МАГАТЭ в информационном пространстве: то, каким может быть вывод этой организации, сильно ударит по имиджу украинской хунты.

Пока основного вывода не было, <…> мы слышали только некие пространные заявления, но понимаем, что МАГАТЭ тоже не всесильно и на него оказывают влияние западные партнеры.

Но факты говорят за себя: Украина продолжает пытаться сделать ядерную катастрофу, в результате которой пострадают миллионы жителей, в том числе и Европейского союза. Это печальная ситуация, и, соответственно, любые попытки украинцев захватить Запорожскую АЭС будут пресекаться.

У них и раньше перед визитом МАГАТЭ была подобная попытка. Не удалось: они хотели представить, что ядерная электростанция находится под контролем Украины и там можно играть как-то, но не получилось. И сейчас они просто, забив на все, продолжают атаки. Не знаю, советуют им это западные партнеры или нет, или западные партнеры — самоубийцы. Но факт есть факт.

Нужно просто уничтожать всех на подступах к Запорожской атомной электростанции и расширять буферную зону на столько километров, чтобы не было даже возможности смотреть в сторону ЗАЭС.

Миллиарды долларов в никуда

Что касается уничтожения очередной установки HIMARS и 30 человек националистов, обслуживающих эту установку в ДНР. Очередной удар по западной помощи. Миллиарды долларов уходят в никуда. Несмотря на то, что Америка продолжает заявлять о возможных поставках вооружения с дальностью 300 километров, на призывы к Европе, на заявления Литвы, Латвии, Европы, о том, что они будут продолжать оказывать военную помощь и материальную поддержку украинской хунте, я думаю, что эта помощь сейчас будет резко уменьшаться.

У них нет уже такой возможности, но в то же время нет особого выбора — они заявили уже свою антироссийскую позицию. Посмотрим, как будут выполнять обещания.

Мы свои выполняем: уничтожаем любую западную помощь, приходящую на Украину. Особенно это показало «херсонское наступление» украинских военных. Они были полностью разгромлены, и остатки сейчас добиваются. Это хороший показатель для западных партнеров, которые видят, что вся их помощь уничтожается. И все крики украинской хунты и лично [президента Украины] Зеленского о том, что «помогайте нам и мы победим русских», беспочвенны и не будут никак реализованы.

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