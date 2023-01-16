Спецоперация 16 января 2023, 18:05 Показная месть за Днепропетровск. ВСУ ударили по Донецку ради имиджа Военный эксперт Матвийчук: ВСУ обстреляли Донецк из показной мести за Днепропетровск РИА «Новости»

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Утром 16 января ВСУ ударили по Калининскому району Донецка — выпустили три ракеты из РСЗО. Как минимум два человека погибли. Снаряды попали в аптеку, жилой дом и здание торгового центра. Из-за сильных обстрелов отменили омовение на Крещение. Специалисты полагают, что так Киев мстит за ситуацию в Днепропетровске. Там, по словам советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, украинская ПВО сбила ракету и она упала на жилой дом.

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Последствия обстрела Донецка

Украинская сторона атаковала Калининский район Донецка. Территорию обстреливали в том числе из РСЗО. Выпустили три ракеты. В итоге снаряды попали в жилой дом, аптеку и здание торгового центра. Последнее разрушено практически полностью.

Начальник пожарно-спасательного отряда МЧС ДНР Зайцев рассказал, что предстоит большая работа по разбору завалов, под которыми могут находиться люди. На данный момент известно, что погибли два человека, еще четыре — пострадали.

В район дополнительно направили специальные аварийно-спасательные машины, два подъемных автокрана, погрузчик и две автолестницы.

Мэр города назвал произошедшее актом вандализма со стороны украинских карателей. Тем временем жители Донецка рассказали военкору «Известий» Валентину Трушнину, что в момент обстрела в аптеке, расположенной на первом этаже разрушенного ТЦ, находились люди.

«Там аптека, дежурный фармацевт. Там уже были люди. Аптека работала», — подчеркнули очевидцы.

Один из пострадавших от атаки по Донецку рассказал, что в момент начала обстрела как раз подъехал к работе и услышал взрывы.

«Сначала один глухой взрыв. Потом визуально вижу, как второй снаряд попадает в здание. Я начал вперед уходить. Поравнялся с этим зданием. И третий прилет прямо в это здание. Все, что там было, пошло в меня», — рассказал Дмитрий.

Некоторым спасло жизнь то, что сторож попросту опоздал на работу. Так повезло, например, сотрудникам мебельного магазина.

Трушин подчеркнул, что ВСУ ударили по проспекту Ильича. Это одна из центральных улиц и одновременно один из самых отдаленных от передовой районов.

Обвинять русских удобно

На Украине во всем обвиняют русских. Это удобная для киевского режима позиция, прикрываясь которой ВСУ наносят удары по Донецку. Об этом «360» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В этот раз Киев мог мстить за взрыв в многоэтажном доме Днепропетровска. Правда, советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что ракету сбила украинская ПВО и она упала на подъезд дома.

«Они попали в дом, потому что летели ракеты русские. <…> Все эти причинно-следственные связи выводят только в одном направлении — это русские. <…> Они хотят показать своему населению, что они тоже вроде как отомстили за то, что их обстреляли. Донецк — удобная мишень, она пропагандистская, имиджевая», — пояснил Матвийчук.

Экс-председатель общественного движения «Битва за Донбасс», политолог Алексей Живов назвал обстрелы жилых кварталов, офисов, больниц неизбирательным геноцидом, который в Донбассе начали ВСУ.

«Обстрел Донецка утром — непосредственный геноцид населения Донбасса, то есть физическое уничтожение его жителей, — преследует еще ряд целей. В первую очередь — снижение морального духа жителей Донбасса», — подчеркнул он.

При этом, выразил уверенность Живов, сегодня нельзя рассуждать с позиции «кто кому и за что мстит». Политолог заметил, что нужно просто приложить все военные силы, средства военного характера, чтобы раз и навсегда лишить киевский режим возможности использовать любые виды оружия, включая террористическое и идеологическое.