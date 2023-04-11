11 апреля 2023, 17:20
Пригожин рассказал о поддержке флангов «Вагнера» подразделениями Минобороны
Пригожин: подразделения Минобороны оказывают поддержку флангам «Вагнера» в Артемовске
На сегодняшний день под контролем российских сил находится более 80% территории Артемовска, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в комментарии военкору Александру Симонову. Видео опубликовала пресс-служба бизнесмена. В своем обращении предприниматель также рассказал о поддержке флангов ЧВК подразделениями Минобороны.
«Мы передали фланги Минобороны, подразделения ведомства, в том числе ВДВ, сегодня приняли и правый, и левый фланги. Насколько я знаю, у них есть все необходимое, чтобы организовывать оборону и вести наступательные действия в случае необходимости», — сказал он.
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По его словам, теперь Зализнянское, Николаевка и другие населенные пункты, которые в предыдущие месяцы штурмовали бойцы ЧВК «Вагнер», находятся в зоне ответственности ВДВ и других подразделений Минобороны.
«Мы же полностью сконцентирированы на Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.). В Бахмуте большая часть — более 80% — находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города», — добавил Пригожин.
3D-война продолжается
Глава ЧВК уточнил, что пока ВСУ контролируют часть многоэтажных жилых районов, где были созданы укрепления. Под этими многоэтажными домами находятся туннели, заметил бизнесмен.
«Как я говорил до этого, 3D-война продолжается, поэтому тот кусок Бахмута, который нам осталось преодолеть, — это вот такая вот часть», — сказал предприниматель, показав на карте небольшой кусок территории.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что на Донецком направлении основные усилия в боевых действиях сосредоточены в районе Артемовска. В минувшие сутки штурмовые отряды «Вагнера» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части города и вытеснению противника к западным окраинам.
«На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения воздушно-десантных войск», — подчеркнули в ведомстве.
Минобороны РФ
Иосиф Пригожин
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